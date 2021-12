Kimi Raikkonen critique les changements de piste après le crash du FP2 à Abu Dhabi

Kimi Raikkonen a demandé pourquoi certains des ajustements de la configuration de Yas Marina ont été effectués, car il estime qu’une grande opportunité de dépassement a été supprimée.

Le Finlandais qui abandonnait s’est écrasé à la fin du FP2 vendredi au virage 14 lorsque son Alfa Romeo a heurté la barrière à l’extérieur de la piste, l’envoyant en vrille et causant des dommages étendus à réparer pendant la nuit.

Il est sorti indemne et il a rapidement minimisé les inquiétudes entourant l’accident.

« Je viens de perdre l’arrière et malheureusement il n’y avait pas beaucoup d’espace et je suis entré dans le mur, mais ces choses arrivent », a déclaré Raikkonen après la séance, selon le site officiel de la Formule 1.

« J’ai eu un peu de mal ici et là pour différentes raisons, mais c’était juste un vendredi normal et nous essayions des choses pour voir ce qui se passait. »

Un incident pour Kimi fait sortir le drapeau rouge et la séance est appelée. Il va bien et est sorti de la voiture. – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 10 décembre 2021

Les critiques concernant la nouvelle configuration de la piste à Abu Dhabi ont été généralement positives parmi les pilotes, à quelques exceptions près – Raikkonen étant l’un d’entre eux.

Finies deux des chicanes du circuit, dont l’une étant l’ancienne combinaison gauche-droite-gauche à la fin de la ligne droite arrière. Celui-ci a été remplacé par un gaucher incliné, et le Champion du Monde 2007 pense que cet ajustement finira par avoir un impact négatif sur la qualité des courses de dimanche.

« Ils ont saisi l’une des bonnes opportunités de dépassement en [Turn] 9 loin », a-t-il déclaré. « C’est bien d’avoir du changement mais ils devraient avoir un virage plus lent car quand c’est un virage plus rapide, il est très difficile de dépasser.

« Parfois, vous vous demandez ce qu’ils pensent quand ils font les changements mais c’est ce que c’est, c’est différent. »

De l’autre côté du garage, Antonio Giovinazzi en est également à sa dernière course pour l’équipe. Il a déclaré qu’il ne pensait pas que son chapitre en Formule 1 était complètement terminé et qu’il espère y revenir en 2023 après un an en Formule E.

Dans le moment présent, cependant, il a pris le chemin inverse de son coéquipier en ce sens qu’il a apprécié les changements apportés à la piste d’Abou Dhabi, estimant qu’il avait eu une journée positive au début de son dernier week-end en tant que pilote Alfa Romeo. .

« C’était plus amusant, je dirais », a déclaré l’Italien. « Plus rapide, donc pour cette voiture, c’est sûr que c’est mieux. Je ne sais pas à quel point nous serons bons pour la course, comment [much] mieux ça ira, donc on verra dimanche.

«Je pense que c’était une journée positive aujourd’hui. Nous sommes là très proches et tous ensemble à nouveau [with other teams], nous allons donc travailler très dur ce soir pour trouver encore quelques dixièmes pour demain.