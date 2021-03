Kimi Raikkonen déçu de ne pas «  ramener de points à domicile  »

Kimi Raikkonen a été déçu de ne pas marquer de points lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn après avoir été dans le top 10 pendant une grande partie de la course.

Le pilote Alfa Romeo, à sa 19e saison en Formule 1, a commencé le Grand Prix de Bahreïn en P14 et a grimpé de trois places pour être le 11e homme à voir le drapeau à damier, mais cela aurait pu être plus pour « The Iceman ».

Kimi a passé une grande partie de la soirée sous les lumières sur le circuit international de Bahreïn dans une position de pointage, mais la recrue d’AlphaTauri Yuki Tsunoda est venue prendre la P9, tandis que Lance Stroll occupait la P10, un peu plus de deux secondes plus vite que la 41 ans. vieille.

Le Finlandais a finalement été frustré de ne rien tirer de la course et reconnaît que l’équipe a du travail à faire avant le prochain Grand Prix à Imola dans trois semaines.

Sur le site Internet d’Alfa Romeo, il a déclaré: «Ce n’était pas une mauvaise course, nous avons eu de bons combats et la voiture s’est bien comportée, mais c’est décevant de ne pas ramener de points à la maison alors que nous étions dans le top 10 presque toute la nuit.

«Si la course avait duré quelques tours de plus, nous aurions probablement pu rattraper les voitures devant mais nous continuerons d’essayer. La voiture se sentait bien, comme lors des essais, il est donc clair que nous avons fait un pas en avant par rapport à l’année dernière.

«Nous avons encore un peu de travail à faire pour réduire l’écart avec les cinq meilleures équipes, mais nous continuons à nous battre pour trouver ce petit plus.

Cela doit être l’objectif de l’équipe cette saison, essayer de se rapprocher de ceux qui les dépassent dans le peloton du milieu de terrain après avoir marqué seulement huit points en 2020, mais Raikkonen pense qu’ils sont limités dans ce qu’ils peuvent faire sur la piste par rapport à leurs concurrents.

Il a ajouté: «Je pense qu’en général ce n’était pas mal, mais je pense que nous devons être un peu plus rapides car nous avons dû nous occuper un peu des pneus et les voitures qui sont devant nous sont un peu meilleures pour pouvoir pousser. un peu plus difficile, donc c’est un exercice d’équilibre.

«Si nous leur livrons le combat trop tôt, nous tomberons tout simplement, mais je pense que c’est mieux que l’an dernier quand nous étions ici, mais nous en voulons plus.

Le coéquipier de Raikkonen, Antonio Giovinazzi, est allé jusqu’à dire qu’Alfa Romeo est «beaucoup plus rapide» cette saison, alors que le pilote italien a également raté les points en P12.

« Par rapport au début de la saison dernière, nous sommes beaucoup plus rapides et avons une bien meilleure voiture, donc nous pouvons être heureux de l’avancée que nous avons faite », a-t-il expliqué.

«Ce n’était pas suffisant pour ramener des points à domicile aujourd’hui, mais nous sommes très proches du top dix et nous pouvons constamment nous battre pour les points.

«Ma course a été bonne, je pense que j’ai tout ce que j’ai pu de la voiture, mais bien sûr, nous avons perdu du temps au premier arrêt au stand. En fin de compte, des erreurs se produisent et nous devons en tirer des leçons et nous assurer de ne pas les refaire la prochaine fois; sans le problème, j’aurais probablement été proche de l’endroit où Kimi s’est terminé.

«Maintenant, je me concentre sur Imola, qui court à nouveau dans mon pays d’origine et j’espère obtenir un bon résultat pour rendre les Tifosi heureux à domicile.

