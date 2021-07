Kimi Raikkonen dit à Alfa Romeo qu’il est temps de “se réveiller”

in

Kimi Raikkonen n’est pas trop impressionné par la forme d’Alfa Romeo pour le moment, affirmant que ce n’était pas son affrontement en fin de course avec Sergio Perez qui lui avait coûté des points à Silverstone, c’était une voiture lente.

Raikkonen, qui n’a marqué qu’un point cette saison, occupait la dixième place à Silverstone dimanche après-midi, le Finlandais étant en bonne voie pour marquer des points.

Alors qu’il semblait initialement qu’il pourrait simplement tenir le pilote Red Bull à distance, Raikkonen a ensuite fait pivoter son C41, tombant à Px.

Mais alors que l’ingénieur a suggéré que c’était le moment avec Perez qui lui a coûté un point, le pilote de 41 ans estime que c’est le rythme de la voiture qui est le problème.

“Peut-être, ou peut-être que nous devons rendre la voiture rapide, c’est simple”, a-t-il répondu.

« Il est impossible de lutter contre eux. Pareil ceci, même cela, et essayez de vous battre avec les autres voitures. Allez, nous devons nous réveiller et faire quelque chose.

Le Finlandais a ensuite concédé à Motorsport.com qu’il avait passé plus de temps pendant le Grand Prix à regarder dans ses “miroirs” qu’à essayer d’attaquer et d’aller de l’avant.

“Nous nous attendions à ce que ce ne soit pas une course facile pour nous ici et c’est ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré.

« Après le départ, nous étions plutôt bien, mais plus nous avançons, plus je regarde dans les rétroviseurs plus que vers l’avant.

« Nous avons essayé de nous battre, mais ce n’était pas suffisant ici. Peut-être que sur une autre piste, nous pouvons être un peu mieux, mais vous savez, que pouvez-vous faire ? »

Kimi vs Checo, style Silverstone ⚔️🍿#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ms876rs62Z – Formule 1 (@F1) 19 juillet 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Raikkonen, qui n’a pas encore décidé si 2021 sera sa dernière saison en Formule 1 ou s’il poursuivra pour une 21e campagne, estime que l’affrontement avec Perez était la faute du pilote mexicain.

“Je pense qu’au cours de la course, nous avons eu quelques batailles, et évidemment ils étaient beaucoup plus rapides”, a-t-il déclaré. «Mais j’ai réussi à le garder assez longtemps derrière.

“Et à la fin, nous étions à quelques virages l’un à côté de l’autre, puis j’étais à l’extérieur du virage précédent, à l’intérieur du suivant, et je ne sais pas, peut-être qu’il ne m’a pas vu, mais j’ai fini par tourner et c’est à propos de ça.

«J’étais bien là-bas et puis soudain, il s’est simplement rendu et je suis parti. Mais je préfère me battre pour le poste. Finir 11e ou 12e ne nous aide pas vraiment.