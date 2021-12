Kimi Raikkonen dit que sa retraite sera un soulagement

Alors que Kimi Raikkonen se retire de la F1 est décevant pour sa légion de fans – il dit que ce sera moins pour sa mère.

Le Finlandais volant appelle cela une carrière – pour la deuxième fois – après le Grand Prix d’Abou Dhabi, s’inclinant après un record de 349 départs, 21 victoires en course et un championnat du monde avec Ferrari en 2007.

L’homme de 42 ans ne s’écarte pas de la raison qu’il a donnée lorsqu’il a annoncé sa sortie imminente début septembre, qu’il en avait assez des exigences du sport – pas la course, qu’il aime toujours, mais tout le reste, en particulier les voyages. et vivre selon un horaire.

Sa principale priorité sera de passer plus de temps avec sa femme, Minttu, et son jeune fils et sa fille. Alors qu’ils seront beaucoup plus heureux d’avoir papa à la maison, un autre membre de la famille est heureux que Kimi n’envisage plus de risquer sa vie et ses membres la plupart des week-ends entre mars et décembre – sa mère, Paula.

« J’ai compté [down] courses depuis longtemps déjà », a déclaré Raikkonen sur le podcast Beyond the Grid.

« Je pense que ma mère est certainement heureuse – elle me demande probablement depuis 15 ans si j’arrête déjà !

« Les enfants sont impatients, ils ont demandé à plusieurs reprises et je suis sûr qu’ils seront très heureux quand je serai à la maison. Je peux comprendre cela et je veux être là.

Lorsqu’on lui a demandé si cette retraite semblait plus authentique que ce qui s’est avéré être simplement un congé sabbatique de deux ans en 2010-11, Raikkonen a répondu : « Non. Si quelqu’un m’avait dit que je devais parier de l’argent si j’étais revenu, je n’aurais pas mis d’argent dessus.

« Ce n’était pas dans mon esprit de revenir, mais évidemment, pour de nombreuses raisons différentes, j’ai fini par revenir et nous y sommes.

« Je n’ai rien à redire [about]. J’ai fait un bon run et je ne changerais rien, même si cela signifiait plus de victoires ou plus de championnats. Je suis content de ce que j’ai accompli.

Et le pilote Alfa Romeo n’a pas non plus le sentiment que sa relation avec la F1 a beaucoup changé au fil des ans.

« Il y a beaucoup des mêmes personnes que lorsque j’ai commencé », a-t-il expliqué. « Vous voyez à peu près les mêmes personnes à chaque fois. Au fil des ans, certains changements et de nouveaux arrivent, et quand ils le font, ils restent généralement pendant de nombreuses années.

« Tout le monde se connaît, plus ou moins, du moins en face, donc le métier n’a pas beaucoup changé. Tout est fondamentalement le même – partout où nous allons, c’est un copier-coller.

« Ma relation avec la F1 n’a pas vraiment été différente. »