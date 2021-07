in

Kimi Raikkonen doit-il rester ou doit-il partir ? C’est une question qui a été posée pendant un certain temps, et nous sommes à un point où nous avons besoin d’une réponse.

Les appels à l’homme de 41 ans pour qu’il l’appelle enfin un jour ne sont en aucun cas une nouveauté, mais ils sont devenus de plus en plus forts ces derniers temps.

C’était déjà le cas avant le Grand Prix d’Autriche, Antonio Giovinazzi ressemblant sans doute au plus fort des deux Alfa Romeo conducteurs pour la première fois.

Puis il a emmené Sebastian Vettel au Red Bull Ring, et aux yeux de certains, c’était un signe clair qu’il était temps pour lui de dire au revoir au sport.

“Je ne sais pas ce qui s’est passé là-bas” 🤷#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/JuLkz9IBox – Formule 1 (@F1) 6 juillet 2021

Ralf Schumacher a déclaré que la conduite du Finlandais était “insensée” et “embarrassante”, tandis que David Coulthard s’est demandé à haute voix s’il n’était pas trop vieux.

“J’avais 37 ans quand j’ai arrêté”, a déclaré grandpx.news l’ancien conducteur au journal Bild.

« Soudain, vous faites des erreurs mais vous ne voulez pas l’admettre. Mais c’est toi.

« J’ai remarqué que c’était dû à un manque de concentration, surtout vers la fin d’une course.

“Nous avons vu la même chose avec Michael Schumacher lors de sa dernière année.”

La comparaison Schumacher est logique – un ancien champion du monde qui entre dans la quarantaine commence à avoir du mal – mais ce n’est pas tout à fait juste pour Raikkonen.

La meilleure indication de la performance d’un pilote est contre son coéquipier, et Michael Schumacher a été confortablement battu par le sien, Nico Rosberg, au cours de ses dernières années. On ne peut pas en dire autant de Kimi.

Sûr, Giovinazzi a commencé à prendre le dessus sur lui, mais cela reste une bataille très serrée. L’Italien mène les qualifications 7-2, mais le Finlandais l’a battu dans cinq des huit courses terminées par les deux pilotes, et c’est finalement plus important.

Il n’est peut-être plus aussi bon qu’avant, mais il roule toujours à un niveau très correct, comme il l’a montré à plusieurs reprises, y compris lors de la même course où il a commis son erreur dans le dernier tour.

Une belle course entre Kimi et Fernando 🍿#AustrianGP 🇦🇹 @emirates #FlyEmiratesFlyBetter pic.twitter.com/S4PJ14obZ7 – Formule 1 (@F1) 6 juillet 2021

Compte tenu de cela, je dirais qu’il est assez probable qu’Alfa Romeo lui offrira la chance de rester sur la grille pour une autre année au moins.

Chaque équipe a souligné à quel point il est important d’avoir des pilotes expérimentés déjà familiarisés avec leur environnement l’année prochaine avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Il y aura tellement de travail à faire pour comprendre les nouvelles voitures qu’il n’y aura vraiment pas beaucoup de temps pour que les équipes aident un pilote à s’installer.

Gardant cela à l’esprit, Kimi au niveau où il se trouve actuellement est peut-être une meilleure option que l’alternative la plus probable, Callum Ilott.

La question devient alors : en supposant qu’on lui propose de rester à son siège pour 2022, doit-il accepter ladite offre ?

Pour le moment, je penche pour le non, car j’ai l’impression que la situation dans laquelle il se trouve en ce moment est parfaite pour qu’il prenne sa retraite.

Il est juste assez performant pour dire de manière convaincante qu’il a toujours la capacité d’être en F1, mais n’est pas à un niveau – ou dans une voiture – où il peut accomplir quoi que ce soit d’important dans ses dernières années.

De manière réaliste, le seul moyen est de réduire ses capacités, et il est peu probable qu’Alfa Romeo soit à nouveau autre chose qu’un retardataire l’année prochaine, même avec les nouveaux règlements, alors pourquoi attendre?

S’il le fait, il n’accomplira pas grand-chose de plus et sa réputation et son héritage pourraient bien être ternis si son niveau baisse, un peu comme celui de Schumacher. Partir à sa guise, tout en restant un bon pilote, semble une bien meilleure façon de sortir.

En termes de spectacle aussi, il serait plus intéressant pour le sport et ses fans – enfin, sauf ceux de Kimi, c’est-à-dire – qu’un jeune talent comme Ilott ait sa chance maintenant.

Quant aux avantages pour lui de rester, il n’y en a vraiment pas beaucoup.

Le principal serait que, bien que cela semble improbable, Alfa Romeo pourrait clouer le nouveau règlement et lui donner une bien meilleure voiture, lui permettant de marquer à nouveau de gros points, et le voir courir devant des tribunes plus pleines serait sois gentil, mais c’est tout.

Cela étant dit, si l’Iceman veut rester simplement parce qu’il l’apprécie – après tout, ce n’est qu’un passe-temps pour lui ces jours-ci – alors il a mérité ce droit, non seulement avec ce qu’il a réalisé dans le passé, mais aussi avec la façon dont il conduit maintenant.

Il n’a peut-être époustouflé personne avec ses performances et n’est plus ce qu’il était, mais même ainsi, je peux penser à quelques pilotes qu’il ne mérite toujours pas moins qu’une place sur une grille.

Retarder sa retraite d’un an de plus (il aurait sûrement fini après ça ?!) entraînerait très probablement un pire départ pour lui, ce qui serait un peu dommage, mais soyons honnêtes, c’est Kimi Raikkonen que nous tu parles, il ne s’en souciera pas du tout, n’est-ce pas ?

Finley Crebolder