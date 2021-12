Kimi Raikkonen donne des réponses typiques sur les prévisions de la saison de Formule 1 alors que Carlos Sainz et Pierre Gasly montrent des talents de diseur de bonne aventure

Un certain nombre de pilotes de Formule 1 ont dévoilé leurs prévisions de saison faites début 2021, certains le prenant moins au sérieux que d’autres…

La F1 a sans doute connu sa meilleure saison de tous les temps cette année, avec Lewis Hamilton et l’éventuel champion Max Verstappen se battant dans l’un des combats pour le titre les plus proches et les plus intenses jamais vus.

.

Hamilton et Verstappen se sont battus pour l’un des combats pour le titre de la plus haute qualité jamais vu

.

Hamilton et Verstappen étaient inséparables jusqu’au dernier tour de la saison

Un nombre record d’incidents de roue à roue entre les deux premiers a assuré le divertissement tout au long, tandis que des pays comme la Hongrie et Monza ont fourni des gagnants de choc après un drame incroyable.

L’action s’est déroulée en dehors des deux meilleures équipes, Ferrari et McLaren se battant pour la troisième place du championnat, tandis que nous avons vu Fernando Alonso et Sebastian Vettel monter sur le podium.

Dans l’ensemble, c’était une campagne à laquelle personne ne s’attendait après sept ans de domination complète de Mercedes à l’ère du turbo-hybride.

Cela n’a pas empêché la F1 d’amener les pilotes à prédire la saison, avec un certain nombre de stars qui se sont souvenues de leurs suppositions avant la finale à Abu Dhabi.

.

Ocon remporter sa première course a été l’un des plus gros chocs de la saison

.

McLaren a terminé premier et deuxième en Italie et était incroyablement la seule équipe à réussir l’exploit

La plupart des conducteurs n’ont pas pris la tâche au sérieux, y compris le départ de Kimi Raikkonen.

« La chose surprenante qui va arriver, rien », lut-il sur sa carte. « Ma course préférée sera Abu Dhabi car c’est ma dernière course de F1. »

Raikkonen était généralement impassible alors qu’il faisait ses adieux

Ses réponses n’étaient pas très amusantes

Riccardo en a profité pour se moquer du plus petit pilote de la grille

La supposition de Daniel Ricciardo était tout aussi liée : « Yuki [Tsunoda] va grandir… », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si c’est arrivé. »

Le pilote Alpha Tauri avait cependant une certaine protection, le coéquipier de Ricciardo McLaren, Norris, le récupérant.

Norris a déclaré: «Daniel va commencer à devenir chauve. Est-ce vrai? Je pense que c’est vrai, bravo Lando. Merci beaucoup. »

Norris s’est moqué de son coéquipier vieillissant

Pendant que Gasly réussissait un coup de maître

Le coéquipier Alpha Tauri de Tsunoda, Pierre Gasly, avait une prédiction plus surprenante à propos de Ricciardo, qui s’est avérée réalité.

« Daniel Ricciardo gagnera une course et donnera plus de chaussures », a lu Gasly sur sa carte. « J’avais raison avec celui-là! »

Carlos Sainz de Ferrari a eu une supposition tout aussi audacieuse qui s’est également produite

Sainz : « Six pilotes différents gagneront un Grand Prix », a-t-il lu. « Est-ce arrivé ?

« Estéban [Ocon] et Daniel bien sûr, Max et Lewis, Checo [Perez] c’est sûr, j’en ai cinq, Valtteri [Bottas] gagné ou pas ? Je suppose qu’il ne l’a pas fait ? Tukey ! Bien sûr! »

Sainz a dû compter les gagnants sur ses doigts pour confirmer son appel audacieux

Alors que Verstappen était à des kilomètres

Le champion Verstappen a également pris part au plaisir, mais ses conjectures étaient malheureusement loin d’être aussi bonnes que sa conduite.

« J’ai écrit à Haas en gagnant une course », a-t-il déclaré en riant. « Presque! »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.