Kimi Raikkonen, en aveugle à Djeddah, « espère le meilleur »

Kimi Raikkonen a admis qu’il apprendrait le circuit de la corniche de Jeddah à partir de zéro vendredi, car Alfa Romeo ne l’a pas sur son simulateur.

La piste devrait offrir de nombreux défis aux pilotes, avec des vitesses moyennes dans d’autres simulateurs dépassant 250 km/h (155 mph) lors des essais au sein des équipes, sans que cela ait semblé dérouter l’Iceman de quelque façon que ce soit.

Raikkonen a expérimenté une multitude de circuits tout au long de sa carrière, et il a dit qu’il doutait que les 27 virages répertoriés sur le circuit soient fidèles à ce qu’il vivra ce week-end.

« Je ne l’ai pas vu », a admis le Finlandais à Formula1.com. « Nous ne l’avons pas sur le simulateur, la piste. Peut-être que j’irai plus tard courir.

« On dirait qu’il n’y a pas énormément de virages. Sur la carte, combien de coins ? 30 coins ? Probablement la moitié au moins ne sont pas des coins.

« Mais nous verrons. C’est une nouvelle piste, toujours avec une piste comme celle-ci, une piste de rue est toujours plus difficile à apprendre, mais nous essaierons de le comprendre demain.

Compte tenu du nombre de pistes sur lesquelles il a conduit dans le passé, il a été interrogé sur sa méthodologie lorsqu’il s’agissait de se familiariser pour la première fois avec de nouveaux tracés.

Mais dans son style discret typique, il a révélé qu’il n’y avait pas grand-chose à ses préparatifs.

« Espérer [for] le meilleur et bonne chance!” il s’est excalmé. « Dernière course [in Qatar, at another new circuit for Formula 1], je ne me suis même pas promené. La plupart du temps, si vous freinez entre le 100 et le 50 [metres] dépend un peu [on] la vitesse à laquelle vous entrez, c’est assez proche de la droite.

« Tant que vous pouvez voir la direction que prend le virage, ça devrait aller. »

Le champion du monde 2007 n’a plus que deux courses à disputer avant que le rideau ne tombe sur sa carrière, qui l’a vu commencer plus de grands prix que tout autre pilote dans l’histoire du sport.

Il a reçu une fête d’adieu d’Alfa Romeo dans leur usine de Hinwil avant le voyage en Arabie saoudite, mais malgré la vague de vœux et le compte à rebours de sa retraite qui se poursuit, il a déclaré qu’il ne regrettait pas sa décision.

« Non, j’ai hâte de [retiring], » il a dit. « C’est à peu près tout, tu sais. Je suis content que ça arrive à la fin, et c’est pour bientôt. J’en suis heureux.