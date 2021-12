Kimi Raikkonen est «curieux» de piloter le nouveau circuit urbain de Djeddah

Osons le dire, mais il semble que Kimi Raikkonen attend avec impatience un week-end de course alors que la Formule 1 se dirige vers l’Arabie saoudite.

On pourrait penser qu’avec plus de 300 départs de course à son actif, toute la curiosité de la Formule 1 aurait disparu depuis longtemps pour ‘The Iceman’ qui prendra officiellement sa retraite du sport plus tard ce mois-ci.

Mais, dans ses citations en avant-première du Grand Prix d’Arabie saoudite, Raikkonen a admis qu’il y avait une certaine intrigue à s’attaquer à la piste de la corniche de Jeddah, un tour autour d’un circuit urbain qui devrait être parcouru à 79 % à plein régime.

« Je suis curieux de le conduire et je ne me ferai pas d’opinion à ce sujet jusque-là », a déclaré Raikkonen.

«Ça va être intéressant et je ne vois aucune raison, si nous faisons notre travail correctement, pourquoi nous ne serions pas aussi compétitifs que nous l’avons été au cours des derniers mois.

« Bien sûr, une partie de ce qui fera ou défaire un bon résultat sera notre volonté de tirer le meilleur parti des circonstances, mais ce n’est pas différent de tous les autres week-ends. »

Direction Djeddah pour la première #SaudiArabianGP, l’avant-dernière manche de la saison 2021, qui se déroulera ce week-end sur le circuit de la Corniche de la ville. ?? Lire l’aperçu https://t.co/TDciIJxG0r – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 1er décembre 2021

Le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, fait écho aux sentiments de Raikkonen à propos de l’avant-dernière course de la saison, lorgnant les 10 premières places alors que l’équipe cherche à ajouter de précieux points à la banque avant la fin de la campagne.

« L’équipe est prête alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de la saison », a déclaré Vasseur.

«Nous nous dirigeons vers l’Arabie saoudite avec la curiosité qui survient toujours lorsqu’une nouvelle piste arrive au calendrier et la confiance en nos moyens alors que nous visons à revenir à la manière de marquer.

« Le Qatar était un peu une exception dans laquelle nous n’avions pas le même rythme que nous avons montré après la pause estivale, mais nous savons que nous pouvons nous battre pour les dix premiers samedi et dimanche à Djeddah.

« Comme toujours, nous devrons faire du bon travail directement depuis la FP1 pour maximiser nos chances, mais encore plus sur une piste complètement nouvelle : chaque minute sera cruciale pour recueillir des informations sur le circuit, les pneus et tout autre facteur qui avoir un impact sur les qualifications et la course.

Alfa Romeo occupe actuellement la 9e place du championnat des constructeurs, avec 11 points à son actif.

L’équipe espère que tant Raikkonen qu’Antonio Giovinazzi pourront le garder propre sur la bonne voie car les pièces de rechange sont rares en cette fin d’année.