« Kimi Raikkonen était le dernier pilote non robotique en F1 »

Bernie Ecclestone estime que Kimi Raikkonen a été le dernier pilote de la grille de Formule 1 à ne pas se comporter comme un robot.

Tout au long de son passage en F1, le champion du monde 2007 était réputé pour ne pas mâcher ses mots lorsqu’il s’adressait à la presse ou à sa propre équipe.

A l’heure où les chauffeurs recevaient de plus en plus de formations aux médias, les anciens Alfa Romeo l’homme s’est toujours distingué par son manque d’enthousiasme clair et éhonté et son mépris pour les médias et les relations publiques.

Ecclestone, l’ancien patron du sport, aimait la nature honnête et directe du Finlandais.

« Kimi, en tant que personne, est un super gars », a déclaré le Britannique sport1.de.

« En tant que pilote, c’est un pilote de course. Il est ce que tu veux : il court [and] ne fait pas beaucoup attention aux gens. En fait, il leur donne son avis.

De l’avis du pilote de 91 ans, il n’y a pas d’autres pilotes comme « The Iceman » aujourd’hui qui, selon lui, constituent un problème pour le sport.

« Il n’y a pas vraiment de Kimis aujourd’hui, je ne pense pas. C’est le problème », a-t-il poursuivi.

« Ils sont tous devenus très, très [like] un robot, écoutant et faisant ce qu’on leur dit, plutôt que de faire ce qu’ils pensent être la bonne chose à faire.

Ce que Raikkonen fera ensuite n’est pas clair, car il ne s’est inscrit à aucune autre série de courses en 2022 après son départ de la grille de F1 à la fin de la campagne 2021.

Une chose qui semble certaine cependant, c’est que nous ne le verrons à aucune course à quelque titre que ce soit la saison prochaine avec lui déclarant qu’il pourrait ne plus jamais entrer dans le paddock.

« Seul le temps nous le dira », a-t-il déclaré à BILD lorsqu’on lui a demandé à quel point la F1 lui manquerait.

« Ce que je sais déjà, la conduite est la seule chose que j’aimais là-dedans ! Je ne remettrai peut-être plus jamais les pieds dans le paddock. La Formule 1 n’a jamais été ma vie. Il y avait toujours des choses qui étaient plus importantes pour moi. Rien ne changera à cela.

« Je ne me suis pas arrêté parce que je n’en avais pas la force mais parce que j’ai mieux à faire que de m’asseoir dans des avions et de rester dans des hôtels. »

En ce moment, il a juste hâte de passer à nouveau de bonnes vacances et de pouvoir se détendre à la fois physiquement et mentalement.

« Ces vacances sont à nouveau des vacances. Sinon, nous n’avons eu que les vacances d’été », a-t-il déclaré à propos de ce qui l’excitait.

« Ce fut deux semaines et demie au cours desquelles vous deviez continuer à vous entraîner et vous aviez toujours à l’esprit qu’après la folie normale serait de retour. »