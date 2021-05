Kimi Raikkonen: Les batailles sont désormais moins équitables, plus “ grossières ”

Kimi Raikkonen pense que les batailles en piste entre pilotes sont moins équitables maintenant que lorsqu’il a rejoint la grille.

le Alfa Romeo l’homme est le pilote le plus âgé du sport et le plus ancien en service aux côtés de Fernando Alonso après avoir fait ses débuts au début de la campagne 2001.

Depuis lors, beaucoup de choses ont changé et de plus en plus de règles et de règlements ont été introduits pour contrôler la manière dont les conducteurs défendent leur position sur la bonne voie.

Malgré cela, le Finlandais pense que les batailles de roue à roue sont moins équitables et plus grossières aujourd’hui qu’au début de sa carrière et que les règles ne font aucune différence.

“Je pense que dans le passé, quand j’ai commencé, c’était probablement des matchs un peu plus équitables entre pilotes”, a-t-il déclaré aux journalistes à Monaco.

«Si vous dépassiez, je ne dirais pas que quelqu’un vous a laissé passer, mais ce n’était peut-être pas si impoli, d’une certaine manière, ou bloquer autant, ou faire ces choses.

«Nous n’avions pas besoin de règles pour ce genre de choses à l’époque. De toute évidence, chaque sport a changé au fil des ans et cela en fait partie.

«La grande différence est qu’ils établissent une règle pour tout. Il y a tellement de règles que quoi que vous fassiez, vous pouvez en trouver une. Si c’est bon ou mauvais pour toi cela dépend, évidemment, [on] ce que tu as fait.”

Bien qu’Alfa Romeo ait fait des progrès au cours de l’hiver et se soit éloigné de Haas, elle est toujours à la traîne du peloton du milieu de terrain en ce qui concerne le rythme absolu.

Il semble donc peu probable qu’ils marquent des points au Grand Prix de Monaco étant donné que, avec des dépassements extrêmement difficiles, le départ d’un pilote est la clé.

Néanmoins, Raikkonen est optimiste que certaines opportunités se présenteront.

«Monaco est une piste difficile pour les pilotes, même si tout ce qui se passe en arrière-plan ne nous affecte pas vraiment. Lorsque vous êtes dans le cockpit, c’est vraiment un week-end comme les autres », a-t-il déclaré.

«Vous avez besoin de confiance autour de cet endroit si vous voulez faire un bon tour, vous devez faire confiance à votre voiture et à vous-même car vous devez utiliser chaque morceau de piste jusqu’aux murs. Il est facile de faire des erreurs et même une petite erreur peut avoir de grandes conséquences.

«En même temps, cela peut donner des opportunités car il y a de nombreux éléments qui peuvent bouleverser l’ordre dimanche.»

