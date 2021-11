Kimi Raikkonen d’Alfa Romeo estime que le calendrier 2022 de Formule 1 présente un risque réel de pousser le personnel trop loin.

La série est revenue à son plan pour un programme de 23 courses, cherchant à y arriver pour 2022 après que la saison 2021 ait été réduite à 22 tours.

Et avec la campagne 2022 devant être achevée dans un délai plus court, entre mars et novembre, les triples en-têtes polarisants devraient revenir.

Le premier, qui aura lieu après la trêve estivale, est une affaire paneuropéenne des GP de Belgique, des Pays-Bas et d’Italie, comme ce fut le cas cette année.

Le second est cependant plus difficile sur le plan logistique, la Formule 1 devant se rendre en Russie, à Singapour et au Japon lors de week-ends consécutifs.

Raikkonen, bien sûr, ne sera pas affecté, puisqu’il prend sa retraite de la Formule 1 à la fin de la saison, mais pour tous ceux qui restent, il craint de souffrir d’épuisement à cause du calendrier exigeant.

« Cela va épuiser beaucoup de gens et ce ne sera bon pour personne », a déclaré Raikkonen à propos des triples 2022, cité par GPFans.

« Donc je pense qu’en tant que spectateur, c’est bien d’avoir beaucoup de courses mais les gens qui font la plupart du travail, c’est très difficile pour eux.

« Il doit y avoir une meilleure façon de s’y prendre. Pour certaines équipes, ce n’est tout simplement pas une option d’embaucher plus de personnes parce qu’elles n’ont pas l’argent pour embaucher. C’est un peu délicat.

En tant que pilote le plus expérimenté de la grille de Formule 1, Raikkonen a couru à travers l’expansion du calendrier de la Formule 1, depuis sa première campagne en 2001, alors qu’il n’y avait que 17 courses.

Les pilotes ont cependant fait beaucoup d’essais entre les courses à l’époque, donc le calendrier pour eux était toujours exigeant – sans doute autant qu’il l’est maintenant du point de vue de Raikkonen.

Mais bien sûr, il n’y avait pas eu de triple en-tête en Formule 1 jusqu’en 2018, un concept qui s’est avéré très impopulaire auprès des équipes à l’époque.

Cependant, ils sont revenus pour 2020 et 2021 comme moyen de traverser les courses en temps de pandémie.

Sur la théorie selon laquelle le calendrier de la Formule 1 était plus facile au début de la carrière de Raikkonen, il a déclaré : la prochaine course.

« Donc, je ne pense pas que c’était plus facile de cette façon. Il y avait moins de courses.

« J’ai été à la maison entre toutes les courses, donc évidemment cela ne fait que deux jours mais j’ai apprécié le temps passé là-bas et je n’ai pas vraiment de problème avec le décalage horaire.

« Évidemment avec les mécaniciens, avec beaucoup de monde, ils font de longues journées. »