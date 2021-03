Kimi Raikkonen affirme que les médias ont autant d’indices que lui sur la compétitivité d’Alfa Romeo cette saison.

Alfa Romeo a été annoncée comme l’un des « gagnants » des essais de pré-saison en ce qu’elle, avec AlphaTauri, a réalisé le plus grand nombre de tours et a également réussi le quatrième temps le plus rapide.

Cela a donné lieu à des suggestions selon lesquelles l’équipe basée en Suisse pourrait être dans une bien meilleure campagne qu’en 2020, lorsque Raikkonen et Antonio Giovinazzi n’ont mis que huit points au tableau, répartis également entre eux.

Mais les tests ne sont pas le baromètre de performance le plus précis et s’il espère naturellement qu’Alfa Romeo sera en mesure de repousser dans l’épaisseur de la bataille du milieu de terrain, le Champion du Monde 2007 pense que rien ne peut être prédit avec certitude avant la séance de qualification de samedi. Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison.

« Aucune idée de l’endroit où nous sommes », a déclaré le Finlandais lors de la conférence de presse de la FIA à Bahreïn. «La voiture a bien fonctionné. Bien sûr, il y a des choses que nous devons améliorer, nous voulons toujours plus d’appuis mais c’est la même chose pour tout le monde.

«Là où nous nous retrouvons, allons-nous être exactement les mêmes que l’an dernier ou mieux, qui sait. Je ne sais pas, personne ne le sait dans l’équipe, donc nous sommes toujours en train de deviner. J’espère que nous serons meilleurs et plus dans le top 10. Nous le saurons très bientôt.

Interrogé par l’animateur de la conférence de presse Tom Clarkson s’il avait été agréablement surpris par les performances de la voiture lors des essais, Raikkonen a répondu: «Ouais, mais je ne sais pas ce que les autres faisaient, n’est-ce pas? Savez-vous?

«Nous n’en savons pas plus que vous les gars de l’extérieur. Vous pouvez deviner autant que vous voulez, mais je pense qu’en qualifiant l’image sera très claire.

«La voiture se comportait bien mais nous avons toujours des choses à améliorer, comme tout le monde. Nous verrons samedi après les qualifications si nous sommes heureux ou non. »

Il y a vingt ans, Raikkonen commençait sa carrière en F1 avec la même équipe Sauber qui porte actuellement la marque Alfa Romeo – et à l’âge de 41 ans, il est maintenant le pilote le plus expérimenté de la série de tous les temps.

Interrogé sur la question de savoir si les résultats de cette année influeront sur sa prolongation jusqu’en 2022, il a déclaré: « Je doute que cela fasse une différence par rapport à ce qui se passera l’année prochaine, mais évidemment, mieux nous pouvons faire, c’est toujours plus amusant, pas seulement pour nous en tant que pilotes, mais aussi. pour l’équipe.

«Vous êtes toujours plus heureux, mieux vous faites. Dans les années où vous n’êtes pas exactement là où vous voulez être, c’est toujours une longue année, ce n’est pas aussi amusant et vous pouvez le voir sur les visages de tout le monde.

«J’espère que nous serons là où nous voulons être régulièrement des défis pour les points, mais tout le monde veut être là.»

