Kimi Raikkonen n’aime pas travailler dans le “bunker” Alfa sim toute la journée

Kimi Raikkonen n’apprécie pas le travail de simulateur qu’il fait pour Alfa Romeo, disant que « s’asseoir dans un bunker pendant une journée » n’est pas très amusant.

L’équipe du Finlandais a récemment reçu un nouveau simulateur, et avec sa grande expérience, Raikkonen est l’homme idéal pour le mettre à l’épreuve.

De plus, il habite plus près de l’installation, on lui demande donc d’effectuer ce travail plus qu’un coéquipier Antonio Giovinazzi.

Bien qu’il en comprenne la nécessité, sans surprise, l’Iceman ne s’amuse pas vraiment à passer autant de temps dans ce qu’il appelle un bunker.

« C’est le gros problème dans tout ça maintenant. C’est facile pour moi d’y aller, je ne suis qu’à 40 minutes », a-t-il déclaré selon GPFans.

« Évidemment, quand c’est encore assez nouveau pour l’équipe, beaucoup de travail doit être fait, et évidemment j’ai une certaine expérience avec d’autres simulateurs, et je vais le faire.

« Ils apprécient. Ce n’est pas toujours le jour le plus amusant quand vous êtes assis dans un bunker pendant une journée, mais c’est un bon groupe de personnes et heureusement jusqu’à présent, tout s’est bien passé.

mise à jour météo pic.twitter.com/KddXQkd0HL – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 29 août 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Raikkonen ne fait cependant pas tout le travail lui-même, avec Giovinazzi également.

Alors que le simulateur vient tout juste d’ouvrir, l’Italien dit qu’il peut déjà voir que ce sera un outil utile pour l’équipe alors qu’ils essaient d’améliorer leurs machines à l’avenir.

“Le simulateur est encore assez jeune”, a déclaré Giovinazzi.

«Bien sûr, nous faisons du travail, en essayant d’abord de l’améliorer. Heureusement, nous pouvons l’utiliser pour améliorer notre voiture. Nous faisons beaucoup.

« Il y a encore un long chemin à parcourir, mais nous devons faire quelques kilomètres pour améliorer le simulateur, puis essayer de l’utiliser pour améliorer la voiture.

Raikkonen et Giovinazzi sont les pilotes d’Alfa Romeo depuis le début de la campagne 2019, mais le deuxième duo le plus ancien sur la grille devrait être rompu l’année prochaine.

Il semble de plus en plus probable que le Finlandais prenne sa retraite et soit remplacé par son compatriote Valtteri Bottas, tandis que l’avenir de l’Italien est également très incertain.