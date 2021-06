Kimi Raikkonen ne donne toujours rien sur l’avenir de la F1

in

Le pilote Alfa Romeo Kimi Raikkonen est toujours très détendu quant à son avenir en Formule 1 alors que les murmures annuels de la retraite reviennent.

La question de savoir quand le champion du monde 2007 – qui deviendra l’un des plus grands de tous les temps du sport – raccrochera ses gants n’est jamais trop éloignée, surtout si l’on considère qu’il aura 42 ans d’ici 2021. la campagne se termine.

Et, avec son coéquipier Antonio Giovinazzi semblant plus capable de relever le défi chez Alfa Romeo et d’être présenté comme un futur «chef d’équipe» par eux, cela n’a fait qu’ajouter de nouvelles spéculations aux propres plans de Raikkonen au-delà de 2021.

Ce week-end, Kimi Raikkonen égalera le record du plus grand nombre de départs de son ancien coéquipier @RGrosjean avec un seul numéro de voiture !#Kimi7 #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/J3Tv5En0t4 — Lumières éteintes ●●●●● (@LightsOutF1Blog) 14 juin 2021

Mais, toujours aussi calme, Raikkonen n’est pas près de finaliser ses plans futurs.

“Il n’y a aucune différence par rapport à l’année dernière”, a déclaré Raikkonen à l’édition italienne de Motorsport.com.

« Nous sommes dans la même situation, nous verrons ce qui se passe. En ce moment, je veux faire ce que j’aime, rester en forme et voir ce que l’avenir me réserve.

Quant à ses aventures d’après-course, il n’est peut-être pas surprenant que devenir chef d’équipe ou conseiller ne figure pas tout en haut de la liste de Raikkonen.

“Je ne sais pas où je serai dans cinq ou dix ans”, a poursuivi Raikkonen.

« Que je sois chef d’équipe ou conseiller… pour le moment, je dirais non, mais on ne sait jamais. »

En réfléchissant à son ascension pour atteindre la Formule 1 et en la comparant aux pilotes d’aujourd’hui, Raikkonen pense que la récolte actuelle arrive au sommet du sport automobile avec une expérience beaucoup plus précieuse qu’à ses débuts.

« Tout est différent maintenant que lorsque j’ai commencé », a-t-il déclaré.

« J’avais très peu d’expérience avec les voitures de compétition. Aujourd’hui, les gars sont plus expérimentés avec les formules mineures, grâce à la Formule 2 et la Formule 3. J’ai fait un grand pas de la Formule Renault à la Formule 1, donc le sport a changé.

« Je suis toujours le même, je suis juste un peu plus vieux.

« La vie vous change de différentes manières et vous gagnez en expérience.

« Parfois ils sont positifs, parfois moins. J’essaie de faire de mon mieux, toujours, et la vie continue.

