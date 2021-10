Kimi Raikkonen ne manquera pas la montée d’adrénaline en F1, a du motocross et des enfants

Kimi Raikkonen a déclaré qu’il ne manquera pas cette montée d’adrénaline d’une voiture de Formule 1 une fois qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison 2021.

Pilote le plus expérimenté de la grille de Formule 1, Raikkonen devrait mettre fin à sa carrière en Formule 1 une fois la saison en cours terminée, ce qui signifie qu’il lui reste six courses pour profiter du frisson de conduire une voiture de Formule 1.

Mais une fois que ce n’est plus dans la vie de l’homme de 42 ans, il pourrait être pardonné de ressentir le besoin de trouver sa solution ailleurs.

Cependant, ce sera inutile pour le Finlandais.

« Je ne pense pas avoir besoin de le remplacer », a-t-il déclaré à Motorsport-Magazin.com.

« À bien des égards, c’est une chose très normale pour nous ici, du moins pour moi. Ce n’est pas que ce soit complètement différent de conduire une voiture.

« Si vous avez fait une longue pause et que vous conduisez une F1 pour la première fois, vous vous sentez vite.

«Mais ensuite, cela redevient une chose très normale. À moins que vous ayez des combats ou que vous vous envoliez au mauvais endroit, alors bien sûr, vous ressentez la vitesse ! Mais beaucoup d’autres choses me font plus peur.

Un exemple de cela est le motocross, qui, selon Raikkonen, lui fait plus peur que de conduire une voiture de Formule 1.

« J’essaie de faire du motocross dès que je peux, et j’ai bien plus peur là-bas qu’ici ! il a dit.

En plus de cela, ses enfants gardent également la vie divertissante.

« Avec les enfants, bien sûr, cela peut être très excitant à la maison », a-t-il déclaré.

Avec 343 départs en Grand Prix en Formule 1, Raikkonen s’est imposé comme le pilote statistiquement le plus ancien de Formule 1.

Au cours d’une carrière qui a commencé en 2001 avec Sauber, Raikkonen a par la suite connu des passages chez McLaren, où il s’est vraiment imposé comme l’un des meilleurs talents sur la grille de Formule 1, et plus tard chez Ferrari où il a remporté son seul et unique championnat du monde en 2007. .

Après deux saisons loin de la série, Raikkonen reviendrait avec Lotus en 2012, remportant deux courses et montant 13 fois de plus sur le podium avant de signer à nouveau avec Ferrari à partir de 2014.

Raikkonen vit maintenant sa carrière avec Alfa Romeo, après avoir rejoint l’équipe basée à Hinwill en 2019, l’équipe qui lui a donné ses débuts en Formule 1 sous leur ancien nom Sauber.