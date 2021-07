Kimi Raikkonen ne sait pas où la «bonne» bataille de Sergio Perez a mal tourné

Kimi Raikkonen profitait d’une “bonne bataille” avec Sergio Perez lors du GP de Grande-Bretagne, mais cela se terminerait par une vrille pour le Finlandais.

Après avoir perdu le contrôle de sa Red Bull lors des qualifications du sprint, Perez a dû partir de la voie des stands.

La progression au milieu de terrain était lente et régulière, mais il y a eu un drame vers la fin lorsque Raikkonen a filé lorsqu’il a été pressé sur le trottoir au virage 17 alors qu’il tentait d’éviter d’entrer en collision avec Perez.

Les stewards ont ouvert une enquête, mais ont finalement décidé de ne prendre aucune autre mesure après que les deux conducteurs eurent déclaré qu’aucun d’eux n’était à blâmer.

“Les commissaires ont entendu le conducteur de la voiture 7 (Kimi Raikkonen), le conducteur de la voiture 11 (Sergio Perez), les représentants de l’équipe et ont examiné les preuves vidéo”, indique leur rapport.

« Les voitures 7 et 11 ont traversé le virage 16 presque côte à côte, avec la voiture 11 légèrement devant à l’intérieur du virage à gauche. À l’entrée du virage 17, la voiture 7 a été forcée sur le trottoir pour éviter le contact et a ainsi fait un tête-à-queue.

« Lors des discussions avec les pilotes et les représentants de l’équipe, ils ont tous estimé que personne n’était principalement en faute. Les stewards acceptent et ne prennent aucune autre mesure.

Jusqu’à ce moment, Raikkonen a déclaré qu’il avait aimé se battre avec Perez tout au long du Grand Prix de Grande-Bretagne, puis soudain, il a manqué d’espace.

“Nous avons eu une assez bonne bataille sur la course”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“On était côte à côte, il y avait de la place, et puis il n’y avait pas de place, il s’est retourné, je ne sais pas.”

C’était une course de défense constante pour Raikkonen, qui souhaite qu’Alfa Romeo retrouve un peu plus de rythme afin qu’il n’ait plus besoin de constamment regarder dans ses rétroviseurs.

“Je pense qu’à la fin, je regardais plus mes rétroviseurs que vers l’avant tout le temps”, a-t-il expliqué.

“La course était purement pour essayer de défendre et nous devons être plus rapides, nous avons essayé, et je préfère me battre pour la position que de simplement terminer 11e.”

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

Pour Perez, c’était un week-end qu’il voulait simplement oublier.

« Avec mon erreur d’hier, aujourd’hui, nous avons pu faire beaucoup plus de progrès qu’hier », a-t-il déclaré.

“Mais à la fin, je pense que nous aurions pu terminer septième, je m’occupais mieux du pneu que les gens devant, mais nous avons fait le tour le plus rapide pour des raisons stratégiques.

“Je pense que dans l’ensemble, c’est un week-end que nous devons oublier et viser à revenir plus forts.”