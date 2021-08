Kimi Raikkonen “ne se soucie pas” d’un éventuel remplacement d’Alfa

in

Kimi Raikkonen est, disons, indifférent au pilote qui le remplacera chez Alfa Romeo s’il décide de prendre sa retraite à la fin de la saison.

Les questions sur l’avenir de Raikkonen ne sont jamais très éloignées d’être posées par le paddock de Formule 1 et elles continueront jusqu’à ce que nous obtenions enfin une décision du champion du monde 2007 quant à savoir s’il souhaite prolonger son séjour dans le sport pour une autre année.

Raikkonen, qui aura 42 ans avant la fin de la saison, a déclaré qu’il était toujours indécis quant à son avenir, mais une chose est sûre: il ne se soucie pas du tout de savoir qui le remplacerait s’il décidait de l’arrêter. .

“Si je décide d’arrêter, peu m’importe qui conduit la voiture”, a déclaré Raikkonen en riant lorsque F1 Insider lui a demandé s’il aimerait que le fils de Michael Schumacher, Mick, le remplace. « Ce n’est plus mon problème.

“Pour être honnête, je ne sais pas encore [about my future].

«Mais c’était la même chose à cette époque l’année dernière. Nous verrons. En tout cas, je ne suis pas intéressé à prolonger mon record.

« Tous les records sont battus à un moment donné. C’est pour ça que ça ne m’apporte rien.

“Je me sens parfois vieux quand je me réveille le matin, mais pas dans la voiture de course sur la piste.”

Fred Vasseur d’Alfa Romeo pense que Kimi Raikkonen est toujours motivé pour courir en F1🎙 « Si on lui demande d’être là à 8h du matin, il est dans le simulateur à 8h précises… avec le sourire aux lèvres ».

📇 [Formula 1 Magazine] pic.twitter.com/S34wBgkcH6 – formularacers (@formularacers_) 7 août 2021

Alors que beaucoup voulaient voir l’associé de Mick Schumacher Raikkonen chez Alfa Romeo en 2021, Kimi pense qu’il fait déjà partie d’une bonne équipe pour apprendre son métier sans pression, compte tenu de la non-compétitivité de la voiture Haas.

“C’est difficile pour lui de briller parce que la voiture n’est pas vraiment rapide”, a déclaré Raikkonen.

« D’un autre côté, c’est aussi bon pour lui. Parce que les gens savent que la voiture n’est pas bonne.

« S’il court toujours fort et montre sa vitesse, c’est positif. Avec le nom, bien sûr, il a beaucoup de pression.

« La pire voiture lui donne un départ plus facile car les attentes sont faibles. Il a plus de temps pour apprendre des choses.

Quant à savoir si la Formule 1 continuera à courir dans la famille Raikkonen, Kimi a déclaré qu’il ne mettait aucune pression sur ses enfants pour qu’ils suivent ses traces.

“Je ne veux pas encore aller aussi loin”, a-t-il ajouté.

“Pour le moment, cependant, il aime conduire des karts et aime tout ce qui a un moteur. Il fait parfois des tours tout un après-midi, parfois moins parce qu’il a envie de faire autre chose.

« Il en va de même pour ma fille cadette, d’ailleurs, qui commence aussi lentement à s’intéresser à tout ce qui bouge. Je vais certainement encourager tout ce qu’ils aiment. Peu importe ce que c’est.

« Mais je ne forcerai rien.

« Robin a six ans. Il doit d’abord apprécier ce qu’il fait. Cela peut être le football ou un autre sport. Mais je pense que jusqu’à ce qu’il ait douze ans, vous ne devriez pas penser au talent.