Kimi Raikkonen ne veut plus vivre selon le “programme” de la F1

Kimi Raikkonen n’a fait aucun plan pour la vie après la Formule 1, affirmant que le fait d’échapper au calendrier du sport est la principale raison de sa retraite.

La carrière légendaire du Finlandais prendra fin à la fin de la saison 2021, qui l’a vu devenir le pilote de Formule 1 le plus expérimenté de tous les temps.

Souvent, un pilote a de nombreux autres projets en vue après la Formule 1, mais pour Raikkonen, il n’a aucun engagement – ​​exactement comme il le souhaite après avoir vécu une vie aussi structurée tout au long de sa carrière de pilote.

“Aucun projet. Je ne veux pas avoir de programme établi », a-t-il déclaré aux journalistes avant le Grand Prix des Pays-Bas.

“Parce qu’évidemment les 18, 19 dernières années en F1, depuis que j’ai commencé, j’ai fait du rallye pendant ces deux années [away from F1 in 2010 and 2011] il y avait toujours un calendrier, toujours ce qui allait suivre et quelle est cette date et cette date. Donc je ne veux pas de ça.

« C’est certainement l’une des principales raisons pour lesquelles je veux aussi faire autre chose.

« Mais je ne veux pas que la vie de famille soit dictée par la prochaine course, le prochain test, le prochain vol ou le prochain travail. Je ne suis pas pressé et je n’y ai même pas pensé du tout.

“Évidemment, je connais cette situation depuis un certain temps, donc il y a toujours évidemment des opportunités de faire ceci ou de faire cela, mais pour le moment, je ne suis même pas intéressé à y penser.”

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

La pandémie mondiale a mis un terme brutal à la Formule 1 au début de 2020, ce qui signifie que Raikkonen a pu passer beaucoup de temps à la maison avec sa famille.

Mais cette rupture familiale élargie n’est pas ce qui l’a convaincu de prendre sa retraite, puisque la Formule 1 n’a de toute façon jamais été l’essentiel de sa vie.

“Non, pas vraiment, parce que la F1 a toujours pris beaucoup de temps dans la vie, mais cela n’a jamais été une chose principale dans ma vie”, a-t-il déclaré à Sky F1 lorsqu’on lui a demandé si la chance de s’éloigner du sport et de vivre cela la vie alternative avait cimenté sa décision.

«J’ai toujours eu une vie à l’extérieur, une vie que j’aimais et une vie que j’apprécie encore plus ces jours-ci et quelque chose qui a été plus important pour moi que n’importe quel résultat final ou quoi que ce soit d’autre ici.

«Cela a donc été important pour moi et, évidemment, depuis de nombreuses années, il y a la famille, les enfants grandissent et je veux passer plus de temps là-bas et faire plus de choses normales.

“J’attends avec impatience une vie plus normale.”