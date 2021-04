Kimi Raikkonen: pas d’avertissement avant le penalty

Kimi Raikkonen a été déconcerté par sa pénalité de 30 secondes pour une infraction au redémarrage de la course – dont il ignorait tout.

Raikkonen a ramené son Alfa Romeo à la neuvième place du Grand Prix d’Émilie-Romagne, marquant ce que lui et l’équipe croyaient être leurs premiers points de 2021.

Quelques heures plus tard, ils ont perdu ces points alors que Raikkonen a été giflé d’une pénalité de 30 secondes pour une infraction au redémarrage de la course.

La course ayant repris après un drapeau rouge, Raikkonen a quitté la piste au virage 3 et a perdu des positions. Selon les règles, il était autorisé à dépasser ceux qui l’avaient dépassé et à retrouver sa position de départ tant qu’il le faisait avant la ligne Safety Car.

Alfa Romeo lui a dit de ne pas le faire, que déclenchant une règle différente, une règle qui stipule que «si un pilote ne parvient pas à prendre sa position, il doit entrer dans la voie des stands et ne peut rejoindre la course qu’une fois que tout le peloton a passé la sortie des stands».

La décision des commissaires a conclu que la pénalité de 30 secondes est «une pénalité obligatoire et, par conséquent, les commissaires considèrent qu’ils n’ont pas d’autre alternative que d’appliquer cette pénalité pour des raisons de cohérence».

Raikkonen avait terminé P9 mais avec 30 secondes ajoutées à son temps de course, il est tombé en P13, ce qui a promu Fernando Alonso dans les points.

“Autant que je sache, personne ne m’a averti sur quoi que ce soit, donc je ne sais pas à ce sujet”, a déclaré Raikkonen.

“Malheureusement, nous avons ensuite obtenu cette pénalité qui signifie que nous n’avons rien à montrer pour cela, mais au moins nous pouvons regarder positivement notre performance.”

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Malgré la perte des deux points, Raikkonen a estimé qu’il y avait des points positifs qu’Alfa Romeo pourrait retirer à Imola.

«Les conditions étaient assez difficiles», a déclaré Raikkonen. «Nous avons pris un bon départ puis, dans la première partie du tour, nous n’avons rien vu derrière les autres voitures.

«J’étais assez bien sur les intermédiaires et aussi sur les médiums après le premier arrêt. Nous avons eu un peu de mal après le drapeau rouge, mais heureusement, il est difficile de doubler pour pouvoir conserver la position.

«C’est sûr que nous ne sommes pas si forts ici [Imola], j’espère que la prochaine course sera meilleure.

«Nous étions très proches des points dans la dernière course et dans ce genre de conditions, si vous évitez les ennuis, vous serez quelque part autour des points.

«Nous avons eu de la vitesse aux bons endroits et nous prendrons les points positifs.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook