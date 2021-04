Kimi Raikkonen, pénalité de 30 secondes, élimine les points d’Imola

Kimi Raikkonen ne remportera aucun point à Imola après avoir décroché une pénalité de 30 secondes pour une infraction au redémarrage de la course.

Selon les règlements, Raikkonen avait le droit de reprendre sa position après une vrille au virage 3 au tour avant le redémarrage de la course suite à sa suspension, provoquée par une collision entre George Russell et Valtteri Bottas.

C’était aussi longtemps que Raikkonen le faisait avant la première ligne de Safety Car, et à partir de là, les contradictions d’Alfa Romeo, ainsi qu’un manque de communication entre l’équipe et le directeur de course, ont conduit Raikkonen à prendre le redémarrage de manière incorrecte.

Avec l’équipe lui disant de conserver sa position plutôt que de regagner les places perdues, il aurait alors dû partir de la voie des stands au lieu de reprendre le départ.

Raikkonen avait terminé P9, mais avec 30 secondes ajoutées à son temps de course, il tombe maintenant en P13, promouvant Fernando Alonso dans les points.

30 “de pénalité pour Kimi 😞 Cela fait mal et annule tout le bon travail que nous avons fait ce week-end. #ImolaGP – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 18 avril 2021

“Les stewards ont entendu le conducteur de la voiture 7 (Kimi Raikkonen) et le représentant de l’équipe et ont examiné plusieurs angles de preuves vidéo, de télémétrie et de radio d’équipe”, indique leur rapport.

«Dans le tour précédant le redémarrage suite à la suspension de la course, Raikkonen a tourné au virage 3, Art 42.6 a indiqué que le pilote peut reprendre sa position, à condition qu’il le fasse avant la première ligne de Safety Car. Au début, l’équipe lui a demandé de le faire, mais lui a ensuite dit de conserver son poste.

«L’Art 42.6 indiquait alors que si un pilote ne parvient pas à prendre sa position, il doit entrer dans la voie des stands et ne peut rejoindre la course qu’une fois que tout le peloton a passé la sortie des stands.

«L’Art 42.12 indique que lors d’un départ lancé, une fois que les feux de la voiture de sécurité s’éteignent,« aucun pilote ne peut dépasser une autre voiture sur la piste tant qu’il n’a pas franchi la ligne ». Dans ce cas, le conducteur a rattrapé les voitures devant lui entre les virages 13 et 14, mais la voiture de sécurité a éteint ses feux vers le virage 10.

«Cela semble être une consigne contradictoire et l’équipe a demandé au pilote de ne pas reprendre sa place, craignant que cela ne crée un problème de sécurité dans des conditions humides.

«Ils ont contacté le directeur de course par radio, mais il n’y avait pas de temps pour une réponse entre leur appel et le redémarrage.

«Les commissaires sportifs considèrent qu’il est une autre contradiction que lorsque les voitures sont derrière la voiture de sécurité pendant une période de voiture de sécurité, il leur est interdit de passer, mais lorsqu’elles sont derrière la voiture de sécurité pour un redémarrage, elles sont autorisées à le faire – même si les raisons d’un départ lancé sont que les conditions de la piste ne permettent pas un départ arrêté.

«Cependant, la règle exigeant qu’une voiture entre dans la voie des stands si elle ne parvient pas à retrouver sa place est cohérente dans plusieurs championnats, et figure dans le règlement sportif de la FIA de Formule 1 depuis plusieurs années et a été systématiquement appliquée.

«La sanction est une sanction obligatoire, et par conséquent les commissaires estiment qu’ils n’ont pas d’autre choix que d’appliquer cette sanction pour des raisons de cohérence.»

