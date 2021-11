Kimi Raikkonen pense que la rivalité Lewis Hamilton/Max Verstappen est exagérée

Kimi Raikkonen pense que les médias ont exagéré la rivalité pour le titre Max Verstappen-Lewis Hamilton.

Après quatre championnats des pilotes consécutifs, beaucoup s’attendaient à ce que Hamilton étende encore cette course en 2021, un exploit qui ferait de lui un record de huit fois champion du monde en Formule 1.

Cependant, l’un de ses challengers les plus féroces à ce jour a émergé à Verstappen, qui mène Hamilton au classement de huit points à deux manches de la saison.

En cours de route, il y a eu plusieurs moments de controverse et de collisions, notamment à Silverstone et Monza, générant l’une des plus grandes batailles de Formule 1 pour le Championnat du monde.

Cependant, Raikkonen, le champion du monde 2007, estime que les médias ont fait leur part pour survendre la rivalité.

Lorsqu’on lui a demandé comment l’intensité du combat pour le titre de 2021 se compare aux années passées, Raikkonen a déclaré, cité par GPFans : « [It is] moins [intense], bien sûr, parce que je ne suis pas impliqué.

« Pour moi, ça n’a pas d’importance. Celui qui a le plus de points à la fin de la dernière course [will win].

« Honnêtement, je pense que tous ceux qui se rapprochent seront toujours dans de nombreuses batailles serrées et l’un sera bouleversé un jour et le lendemain un autre jour.

« Mais je pense que beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet et faire une grande histoire à partir de peu de choses à mon avis, mais je suppose que c’est la F1 ou les médias. »

Une bataille particulière entre les deux, celle qui s’est déroulée au Grand Prix de Sao Paulo, a cependant eu une implication plus large sur les pilotes de tout le peloton, qui ne savent maintenant pas ce que la FIA considère comme acceptable pour les combats roue à roue.

Pour défendre son avance contre Hamilton, Verstappen se pousserait lui-même et le Britannique hors de la piste au virage 4 d’Interlagos, conservant la tête dans un incident que les commissaires sportifs n’ont pas jugé digne d’une enquête.

Les pilotes se sont donc entretenus avec la FIA pour préciser que cela était désormais acceptable, mais à l’exception de Verstappen, ils ont déclaré que la confusion n’avait pas été dissipé.

Raikkonen a cependant estimé qu’il s’agissait encore une fois d’une histoire faite de rien, affirmant qu’il avait été soumis à bien pire sur la piste.

Commentant cette bataille controversée à Sao Paulo, Raikkonen a déclaré : « Je ne sais pas. De toute évidence, ils sont tous les deux partis.

«Ils ne se sont pas touchés, donc il n’y a pas grand-chose à dire à ce sujet vraiment. Je pense qu’il n’y avait rien de fou. J’ai vu des choses bien pires. J’ai été impliqué dans des choses pires.

« Comme je l’ai dit, beaucoup de choses ont été écrites sur quelque chose qui est bien pire qu’il ne l’est en réalité. »

Verdict PlanetF1