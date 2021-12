Kimi Raikkonen peut « réellement planifier quelque chose » maintenant qu’il a quitté la Formule 1

Kimi Raikkonen a déclaré qu’il avait hâte de vivre une « vie normale » en dehors des projecteurs de la Formule 1, maintenant que le drapeau à damier est tombé sur sa carrière.

Son 349e et dernier départ de course s’est terminé brutalement avec un problème de freinage qui l’a vu passer tout droit dans la zone de freinage au virage 6. S’il a pu ramener sa voiture aux stands, il n’a pas pu terminer l’Abu Dhabi. Grand Prix.

Malgré la bataille en cours à l’avant, les fans ont toujours voté pour lui en tant que pilote officiel du jour alors qu’il prend sa retraite avec plus de départs en Grand Prix que tout autre pilote dans l’histoire du sport – même s’il a admis qu’il ne savait pas pourquoi les fans de le sport lui plaît tellement.

Il a imputé sa sortie prématurée de la course à un écrou de roue, mais a généralement été sous-estimé dans sa réponse dans le stylo des médias.

Un problème de freinage pour Kimi Raikkonen l'a contraint à l'abandon de sa dernière course de Formule 1.

« Parfois dans le sport, ça se passe comme ça », a déclaré le champion du monde 2007 à Sky Sports F1. « Il y a eu un problème avec l’écrou de roue et j’ai déjà eu un petit moment dans le tour avant au virage 5, puis il a juste lâché au virage 7.

« Cela fait partie du jeu et honnêtement, le résultat final n’a aucune importance. »

Dans le style typique de Raikkonen, il a été détendu à l’idée de quitter le sport et le désormais ancien pilote d’Alfa Romeo a hâte de pouvoir avoir le temps d’élever ses jeunes enfants, de passer plus de temps avec sa famille et de pouvoir vivre sans les rigueurs d’un calendrier de Formule 1.

Alors que d’autres peuvent sentir qu’ils quittent le sport avec des affaires inachevées, l’Iceman prendra sa retraite avec un sentiment de sérénité quant à la façon dont sa carrière s’est déroulée – avec 21 victoires en course parmi 103 podiums dans l’une des carrières les plus réussies du sport.

« Honnêtement, je suis heureux », a-t-il déclaré. « J’attends avec impatience la vie normale que nous connaissons en dehors des week-ends de course, toujours à la maison pour passer du temps avec la famille, et nous pouvons réellement planifier quelque chose.

« Il est difficile de planifier quoi que ce soit lorsque nous faisons ce travail parce que les choses changent rapidement ici et si vous planifiez, vous pouvez généralement tout reporter.

« Donc, je pense que c’est génial d’avoir la liberté et d’être à la maison avec les enfants – ils grandissent vite – et la femme. Je l’attends avec impatience.