Kimi Raikkonen reconnaît les erreurs de Portimao Q2

Kimi Raikkonen a admis qu’être le plus lent des 15 pilotes en Q2 pour le Grand Prix du Portugal était dû à lui.

Le vétéran Finn a réalisé un premier tour mémorable sur ce site l’année dernière, traversant le terrain comme un couteau brûlant dans le beurre sur un circuit glissant amorti par une légère averse de pluie.

Le Champion du Monde 2007 a fini par terminer juste en dehors des points ce jour-là et aura du pain sur la planche pour ouvrir son compte cette saison à partir de la 15e place sur la grille de Portimao.

Raikkonen, dont le coéquipier Alfa Romeo Antonio Giovinazzi sera trois places plus haut en 12e position, a déclaré: «Lors de la dernière série de softs, j’ai raté les deux tours. J’ai couru large dans un virage à chaque tour et puis ceci [P15] est ce que vous attendez. »

Le joueur de 41 ans a également écarté ses chances de prendre un nouveau départ sensationnel, d’autant plus que la course de ce week-end devrait se dérouler par temps ensoleillé par rapport aux nuages ​​sombres qui enveloppaient le circuit de l’Algarve en octobre dernier.

«Si les conditions sont normales, sèches, c’est impossible», a déclaré Raikkonen. «Nous essaierons à nouveau demain et verrons ce que nous obtenons. Je suis sûr que ce ne sera pas facile, mais c’est la même chose pour tout le monde et nous ferons de notre mieux.

Ce sera une longue et difficile bataille dans les hauts et les bas de l’Algarve, mais nous sommes convaincus que nous allons être dans ce combat du premier au dernier tour. Rapport Quali ⬇️📊 #PortugueseGP https://t.co/mN9PVYwJQz – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 1er mai 2021

Giovinazzi était plus optimiste quant à sa performance, même s’il était déçu d’avoir été refusé P11 par un formidable tour en fin de Q2 de George Russell – et même d’avoir raté une place en Q3.

«Ce n’était pas trop mal, je pense», a déclaré l’Italien, qui, comme Raikkonen, n’a pas encore marqué de point en 2021.

«Une bonne position pour commencer demain, très proche du top 10, en plus on peut choisir notre stratégie. George a fait un excellent tour, je pense que P11 était possible, mais très proche d’entrer en Q3.

«Si vous voyez le résultat ici de l’année dernière, nous étions en Q1 et maintenant nous sommes vraiment près d’entrer en Q3, donc vraiment satisfaits de la performance.

«Je pense que demain est une longue course et que le rythme était plutôt bon, donc je pense que nous pouvons nous amuser. Nous devons avoir la bonne stratégie, un bon départ, un bon premier tour et essayer de marquer les points.

