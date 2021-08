Kimi Raikkonen sur ses débuts et comment les pilotes courent plus fort maintenant · .

En plus d’être le champion du monde de Formule 1 2007 et 21 fois vainqueur du Grand Prix, le farouchement indépendant Kimi Raikkonen a récemment obtenu une autre distinction. L’année dernière, il a dépassé Rubens Barrichello en tant que pilote le plus expérimenté de l’histoire du sport.

Raikkonen, qui a parlé à . à l’occasion de son 340e départ en Grand Prix sur le Hungaroring le week-end dernier, est typiquement déconcerté par de tels jalons. Mais il est loin du pilote qui a fait ses débuts en F1 il y a 20 ans après seulement 23 départs en Formule Renault.

Le système de points de superlicence d’aujourd’hui rendrait un tel saut impossible. Le président de la FIA de l’époque, Max Mosley, a mis en doute l’aptitude de Raikkonen à faire ses débuts et lui a demandé de terminer ses quatre premières courses sur une base probatoire. La sixième place à ses débuts – qui rapportait un point à l’époque au lieu de huit aujourd’hui – laissait peu de doute sur les capacités de Raikkonen.

Ce n’était pas comme si le pilote issu d’un milieu relativement obscur en karting avait besoin de plus d’obstacles sur son chemin. En effet, comme l’explique Raikkonen, il n’a même considéré la Formule 1 comme une destination probable que peu de temps avant son arrivée.

“Je faisais du karting et c’est arrivé au point que cela ne m’a rien coûté”, a-t-il déclaré à .. « J’ai eu un peu d’argent de poche en travaillant avec Peter de Bruijn entre les courses et en construisant des karts à pédales que j’ai vendus. Je pensais que je pourrais faire du karting pendant les 10 prochaines années et qu’à un moment donné, j’en retirerais de l’argent.

Raikkonen a fait le grand saut de la Formule Renault avec Manor… Après avoir plongé les pieds dans la Formula Renault UK Series fin 1999, Raikkonen est revenu à l’assaut du championnat l’année suivante. En 12 manches sur des circuits inconnus, il a remporté sept victoires et trois autres podiums.

Le parrainage de David et Steve Robertson, qui ont financé son passage à la course automobile, a propulsé Raikkonen en F1 à une vitesse étonnante. « Sans les Robertson, je n’aurais jamais eu la chance de courir en voiture, c’est sûr. C’était la prochaine grande étape des karts à pédales.

Il a également empoché son premier salaire, dont une partie est revenue à ses parents qui avaient financé son karting, et a été utilisé pour payer les améliorations apportées à la maison familiale. “Nous n’avions jamais eu de travailleur d’intérieur quand j’habitais là-bas et évidemment nous faisions ce travail, et j’ai acheté un petit terrain à côté de notre maison.”

Sur la base de la remarquable performance de Raikkonen en Formule Renault, les Robertson ont persuadé Peter Sauber de lui faire passer un test de Formule 1. Le site choisi était le Mugello, un circuit à grande vitesse où le jeune pilote a trouvé que les performances en virage des voitures de F1 étaient un choc pour le système.

Raikkonen admet qu’il n’avait aucune idée à l’époque s’il était à la hauteur des exigences physiques de la conduite d’une F1, mais n’était pas sur le point d’exprimer le moindre doute. « Si j’avais une chance, je la saisirai, car évidemment, vous n’aurez peut-être pas beaucoup d’occasions ici. J’ai évidemment essayé d’utiliser la chance aussi longtemps que possible. Qui sait ce qui en sort.

…à courir pour Sauber en Formule 1“C’est sûr que c’était difficile à piloter. Pas de direction assistée, mon cou ne pouvait pas le supporter. De toute évidence, depuis la Formule Renault, le freinage et la vitesse dans le virage étaient une histoire complètement différente de celle à laquelle j’étais habitué. Donc de ce côté là je n’étais pas prêt. Mais évidemment, je ne leur dirais pas que ‘non, désolé, je ne peux pas venir parce que je ne me sens pas assez fort’ ou quelque chose du genre.

Un avantage vital dont il jouissait à l’époque où les tests étaient illimités en F1 était que l’équipe lui a donné trois jours de tours avec beaucoup d’écarts entre les courses.

« Le premier jour bien sûr [it felt] tout semblait arriver trop vite. Mais c’est drôle comment la tête fonctionne. Une fois que j’ai dormi toute la nuit, tout s’est en quelque sorte ralenti et avait l’air beaucoup plus normal. C’est donc devenu beaucoup plus facile.

« Évidemment, ils savaient qu’il serait difficile de faire plusieurs tours d’affilée. J’ai donc aimé trois tours toujours d’affilée, puis je suis rentré. »

Le Mugello n’était « peut-être pas l’endroit le plus facile » pour faire ses premiers essais en F1, admet-il. « Mais je ne me plaindrais pas. Bien sûr, ce n’était parfois pas si facile de diriger dans les virages rapides sans la direction assistée, mais cela a bien fonctionné.

L’ajout du nom de Raikkonen à la liste des engagés en Formule 1 en 2001 a suscité la perplexité de beaucoup : qui était ce pilote finlandais qui n’avait pas été vu sur une grille de Formule 3, sans parler de Formule 3000 (précurseur de la Formule 2) d’aujourd’hui ? Son manque d’expérience a conduit à la tristement célèbre querelle au sujet de sa superlicence, bien que Raikkonen ne se soit pas préoccupé du détail de la durée de sa licence temporaire.

Sauber l’a emporté dans la querelle de superlicence sur Raikkonen« Il y avait cette histoire sur la superlicence, si je pouvais l’obtenir. Je m’en suis probablement inquiété, mais je n’ai jamais su si je l’avais pour une course ou deux, je n’ai même jamais demandé. Après s’être bien acquitté avec la Sauber lors des premières courses, la place de Raikkonen dans le sport était assurée. Sa vitesse a également impressionné, à tel point que McLaren a dépassé son coéquipier – leur pilote junior Nick Heidfeld – et a promu Raikkonen dans leur équipe pour 2002.

Cette période de la Formule 1 – voitures légères, moteurs V10, pneus en caoutchouc de l’ère de la guerre et essais illimités – reste parmi ses préférées dans le sport. Il nomme la McLaren MP4-20 2005, dans laquelle il a remporté sept courses mais a raté de peu le titre, comme l’une des plus satisfaisantes à conduire.

« Ces pneus Michelin où vous pouviez en quelque sorte choisir ce que vous voulez, c’était évidemment bien », se souvient-il. « C’était comme un outil de configuration où chaque équipe pouvait avoir ses propres souhaits. C’était un bon moment.

Son successeur, qui a suivi le passage du sport aux moteurs V8, était meilleur que son record sans victoire ne le suggérait, ajoute Raikkonen. “En 2006, la voiture était en fait très bonne mais le moteur n’était pas assez bon, évidemment.”

À ce moment-là, il avait déjà signé un accord pour rejoindre Ferrari à la place de Michael Schumacher et, en fin de compte, remporter le titre à la première demande avec la Scuderia dans une voiture qu’il décrit comme une autre de ses préférées.

Bien qu’il se soit séparé de Ferrari seulement deux ans plus tard lorsqu’ils ont fait un swoop pour Fernando Alonso, Raikkonen est revenu dans l’équipe en 2014. Quatre ans plus tard, il a remporté sa plus récente victoire à ce jour avec l’équipe. Ferrari lui a donné la voiture qu’il a utilisée pour remporter cette victoire sur le Circuit des Amériques.

Raikkonen a gardé la voiture qu’il a pilotée jusqu’à sa plus récente victoire. [can] emmenez-le sur la piste et utilisez-le », explique-t-il. “Mais évidemment, j’ai besoin de quelques mécaniciens d’Italie pour le démarrer.”

Il ne l’a pas encore sorti en voiture, mais compte bien le faire « quand je serai assez vieux pour que ça fasse peur ».

Depuis qu’il a perdu son pilote chez Ferrari, Raikkonen en est maintenant à sa troisième saison avec Sauber dans leur tenue de F1 de marque Alfa Romeo. Il y a des pilotes qui n’accepteraient pas de rester en Formule 1 avec une équipe de milieu de terrain après avoir remporté un championnat du monde. La longévité remarquable de Raikkonen démontre qu’il n’est pas l’un d’entre eux.

Beaucoup de choses ont changé au cours de cette période de 20 ans marquée par des passages avec la même équipe, et pas pour le mieux, dit Raikkonen. Cela inclut la réduction des tests en saison alors que le calendrier est rempli de plus en plus de courses.

“Parfois, vous souhaitez que ce soit un peu plus [testing] ou vous pourriez en quelque sorte choisir quand vous pourriez le faire », dit-il. « Par exemple, il pourrait y avoir 10 jours et vous choisissez quand vous les utilisez. Peut-être quelque part au milieu.

« Cela dépend vraiment. Si vous avez une bonne voiture, tout est agréable et facile, mais parfois ce serait bien d’essayer certaines choses et de voir ce qui se passe.

« Nous pouvons le faire le vendredi sur les pistes de course. Mais je pense que c’était comme dans le passé, évidemment il y avait moins de courses, mais ensuite nous avons eu des essais. C’est sûr que c’était plus dur qu’aujourd’hui. »

Le sport devient de plus en plus réglementé d’année en année. Raikkonen est tombé en panne à Imola en avril, où il a perdu l’un des rares top 10 de l’équipe cette saison en raison d’un règlement que même les commissaires ont admis être sans doute incompatible avec d’autres règles.

La McLaren MP4-20 chaussée de Michelin a été un point culminant de sa carrière. Il trouve l’idée d’un retour aux règles plus minces du passé attrayante, voire réaliste. La génération actuelle de pilotes est prompte à exploiter impitoyablement chaque détail du livre de règles, note-t-il.

« Dans le passé, les pilotes étaient en quelque sorte – je ne sais pas quel est le mot juste, pas ‘juste’ – mais maintenant c’est plus que vous avez besoin des règles d’une certaine manière. Je pense que vous pourriez vous débarrasser de beaucoup de règles si vous étiez plus sévère sur certaines choses. »

Il souligne la règle des « trois coups » souvent utilisée pour faire respecter les limites de la piste. «Je ne veux pas dire que vous devez donner plus de pénalités ou quoi que ce soit, mais si vous êtes pénalisé pour avoir fait quelque chose de mal, les gens arrêteraient de le faire parce qu’ils le savent.

« Maintenant, il y a toujours cette zone grise que vous avez « trois chances ». Alors évidemment, tout le monde l’utilisera. Mais si vous leur dites « c’est ce qui va se passer si vous le faites », nous ne le ferons pas parce que nous savons. Maintenant, vous pouvez vous en tirer avec beaucoup de choses, mais pas tellement. »

« Si on nous dit que si tu t’en vas, évidemment il y a des choses [from the car] que vous pouvez perdre si vous partez, mais ce sont généralement des choses assez évidentes. Donc personne ne s’en fout. Mais ce n’est pas notre truc à changer.

Alors que d’autres domaines du sport ont changé, c’est la différence dans la façon dont les pilotes s’affrontent qui ressort plus pour Raikkonen qu’autre chose.

« Il y a plus de monde, de plus gros camping-cars, de plus grandes usines, toutes ces choses. Tous les petits détails comptent beaucoup plus maintenant qu’à mes débuts. Mais je pense que la partie conduite n’a pas vraiment beaucoup changé.

Les conducteurs d’aujourd’hui repoussent les règles plus durement, estime Raikkonen : « Les règles ont changé, certaines voitures sont plus rapides, d’autres plus lentes, car les règles changent d’année en année. Mais honnêtement, si c’est une différence de cinq secondes, vous ne le sentez pas vraiment. Ce n’est pas beaucoup. C’est beaucoup sur la montre mais quand vous faites le tour, c’est comme si c’était la même chose. [From] se qualifier pour la course, vous ne perdez pas grand-chose parce que nous sommes sur des réservoirs pleins mais cela ne change pas la vie.

« Dans les premiers jours, la course elle-même était peut-être un peu plus juste. Si quelqu’un était là [alongside], tu ne l’as pas repoussé. Parfois, oui, mais c’était peut-être différent alors.

Mais à la manière caractéristique de Raikkonen, il n’est pas sur le point de lyriquer à quel point les voitures d’aujourd’hui sont différentes de celles de leurs prédécesseurs.

« Évidemment, les voitures sont maintenant très grosses, mais parce que vous passez d’une année à l’autre, vous perdez la référence. Maintenant, si nous allons conduire la mi-2000 ou autre, ces voitures, elles se sentiront certainement très différentes.

“Mais si je vous dis qu’ils étaient très différents, je ferais des conneries parce que votre mémoire joue un jeu. Je ne sais pas – était-ce mieux ou c’est maintenant mieux ? C’est ce que c’est.

