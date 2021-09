Kimi Raikkonen vise à transformer le potentiel en résultats au retour

in

Kimi Raikkonen dit qu’Alfa Romeo a montré beaucoup de potentiel alors qu’il était sur la touche, et vise à convertir cela en de bons résultats.

Le Finlandais a raté les deux dernières courses à Zandvoort et Monza après avoir été testé positif au COVID-19 et fera son retour lors du Grand Prix de Russie à Sotchi.

En son absence, son équipe a atteint la Q3 lors des deux week-ends de course grâce à Antonio Giovinazzi mais n’a finalement pas marqué de points non plus.

Raikkonen est encouragé par le rythme soutenu qu’ils ont parfois eu, mais dit qu’ils doivent commencer à obtenir de meilleurs résultats.

“Je suis content d’être de retour dans la voiture après avoir raté deux tours”, a-t-il déclaré aux journalistes en Russie.

“Évidemment, personne ne veut être testé positif, mais c’est arrivé et nous avons dû suivre les règles. Mais c’est du passé et maintenant je me concentre sur Sotchi.

« L’équipe a montré un certain potentiel lors des dernières courses. Maintenant, nous devons convertir cela en un bon résultat.

« Je ne pense pas que mon retour sera différent. Je veux juste continuer mon travail et j’espère avoir une bonne course.

Robert Kubica a pris la place de Raikkonen alors qu’il était absent et a réussi à éviter de terminer dernier de ceux qui disputaient les deux courses.

Le Polonais n’a cependant pas pu marquer de points et Giovinazzi non plus, ce qui signifie que l’équipe a perdu du terrain sur Williams dans la lutte pour la 8e place au championnat des constructeurs.

Kimi dit que les résultats n’étaient pas idéaux, mais reconnaît que Kubica avait une grosse tâche à accomplir dans un délai aussi court.

“Je veux dire, évidemment, il y avait un meilleur résultat final pour les deux”, a-t-il ajouté.

« Mais c’est comme ça que ça s’est passé et ce n’est certainement pas facile de revenir après avoir longtemps arrêté de rouler en course. Ce ne sera pas facile, alors ils ont fait de leur mieux et nous essayons à nouveau cette semaine.

Raikkonen doit prendre sa retraite à la fin de cette saison, son compatriote Valtteri Bottas le remplaçant, et il semble probable que son coéquipier actuel, Giovinazzi, cédera également la place, étant remplacé par Guanyu Zhou.

