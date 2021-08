Kimilainen remporte la W Series Spa dans une masterclass de course sur sol mouillé · .

in

Emma Kimilainen a dépassé les leaders du championnat W Series Jamie Chadwick et Alice Powell pour remporter une superbe victoire dans des conditions humides à Spa.

Jamie Chadwick avait décroché la pole lors de la séance de qualification perturbée hier, battant Alice Powell après une longue période de drapeau rouge suite à un accident de six voitures.

Quatre des pilotes impliqués dans l’accident ont pu prendre le départ de la course : Fabienne Wohlwend, Abbie Eaton, Sarah Moore et Belen Garcia ont pris le départ du fond de la grille de 16 voitures, seules Beitske Visser et Ayla Agren étant absentes du peloton. Gosia Rdest a succédé à Ira Sidorkova, suite au test positif au Covid-19 du jeune pilote russe.

Les premiers tours de course se sont déroulés derrière la Safety Car sur une piste humide mais sèche. “Derrière Jamie, je ne peux même pas voir sa lumière de pluie – il y a tellement d’embruns”, a déclaré Powell, lors de la troisième tournée. Néanmoins, la Safety Car est intervenue au tour suivant et la course a commencé avec 17 des 30 minutes restantes.

Chadwick s’est échappé au redémarrage, tirant plusieurs longueurs d’avance de la voiture devant Powell dans le premier virage. Caitlin Wood et Kimilainen se sont affrontés dans la ligne droite de Kemmel, passant à trois avec Marta Garcia malgré une visibilité épouvantable. Wood et Kimilainen ont continué à se battre autour des Combes et au tour neuf Kikmilainen avait l’avantage.

Garcia et Wood ont continué à se battre, prenant presque toute la section médiane de la piste côte à côte. Garcia avait la quatrième place de l’autre côté de la ligne, mais les deux sont restés proches dans le deuxième tour, tandis que Chadwick et Powell ont remonté la route.

Wolhwend avait pris un excellent départ avant de s’écarter du virage neuf au deuxième tour, lui faisant gagner plusieurs places.

Powell a été rattrapée par Kimilainen à neuf minutes de la fin, Kimilainen s’est rapprochée d’elle à travers Blanchimont et a pris la deuxième place tandis que Chadwick a continué à remonter confortablement la route.

“Je n’ai aucune prise, rien”, a déclaré Powell à la radio immédiatement après le dépassement de Kimilainen, alors que Garcia, quatrième, commençait à les rattraper tous les deux.

Powell s’est retrouvée dans une sérieuse bataille avec Garcia au tour suivant, les deux côte à côte via Stavelot, mais Powell a pu tenir grâce à Blanchimont et creuser un nouvel écart au début du tour suivant.

Kimilainen, quant à lui, avait rattrapé Chadwick – se battre contre Pouhon Kimilainen semblait conduire une voiture différente, établissant des temps au tour plus de trois secondes et demie plus rapides que Chadwick et capable de passer facilement en tête.

Garcia a pu à nouveau se rapprocher de Powell, cette fois en faisant fonctionner la passe par Stavelot. Powell a riposté et à un moment donné a récupéré la place mais a semblé incapable de faire une passe.

Kimilainen a franchi la ligne juste avant que le temps ne soit à zéro, ce qui signifie qu’il y avait encore deux tours après les 30 minutes de course. Autour d’une piste comme Spa, cela a considérablement augmenté la distance, mais Kimilainen a mené les deux derniers tours à la maison au même rythme qu’elle avait pris le reste de la course.

Kimilainen a été rejointe sur le podium par Chadwick, qui étend son avance au championnat avec une deuxième place et Garcia, qui a résisté à Powell pour prendre la troisième place.

Wohlwend, malgré son erreur précédente, s’est hissée à la septième place pour se remettre de la chute d’hier en marquant une série de points et Eaton a également atteint le top dix, dès son départ en retrait.

Résultats des courses de qualification W Series

PositionPiloteEquipe1Emma KimilainenEcurie W2Jamie ChadwickVeloce3Marta GarciaPuma4Alice PowellRacing X5Caitlin WoodPuma6Jessica HawkinsRacing X7Fabienne WohlwendBunker Racing8Nerea MartiW Academy9Miki KoyamaSirin10Abbie EatonEcurie W14BeriaSabré12 Cooken12Bunker RacingSérieBunkeraSabréaSabré12BunkerParcourir tous les articles de la série W

