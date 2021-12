Kimmich continuera à partir le reste de l’année en raison des conséquences du covid

09/12/2021 à 13:42 CET

L’international allemand Josué Kimmich Il continuera à être absent pour le reste de l’année en raison des conséquences de covid-19, ont rapporté des sources du Bayern Munich, son club.

Kimmich, qui n’est pas vacciné et qui a mis fin à la quarantaine qui a commencé hier en novembre, ne sera pas disponible pour les trois matches de championnat qui restent jusqu’à la trêve hivernale.

Le joueur souffre de « légères infiltrations pulmonaires » qui l’empêchent de reprendre l’entraînement.

« Je me sens bien et je suis content d’avoir terminé la quarantaine », a déclaré le joueur lui-même, via le site Web du Bayern, dans lequel il a également été signalé qu’il continuerait à être absent.

En cas de Kimmich a soulevé la controverse en Allemagne, après que le joueur a déclaré qu’il n’était pas vacciné et a affirmé avoir des doutes sur l’efficacité du vaccin ou d’éventuelles contre-indications.

En pleine polémique sur ces déclarations, qui méritaient les critiques du gouvernement fédéral pour avoir coïncidé avec un fort rebond des cas et des appels successifs à se faire vacciner, le milieu de terrain a été mis en quarantaine après qu’il a été révélé qu’il avait été en contact avec une personne infectée.

Le 24 novembre, il a été testé positif au covid-19 et était faible pour les matches de championnat, ainsi que pour la Ligue des champions, après avoir également été sur trois appels en tant qu’international.

Le Bayern Munich, de son côté, a cessé de lui verser son salaire les jours où il n’a pas pu jouer à cause de sa quarantaine, conformément à la réglementation allemande en vigueur pour les non vaccinés.

Le gouvernement fédéral a l’intention d’introduire la vaccination obligatoire d’ici février de l’année prochaine, tandis que les campagnes visant à motiver la population à se faire vacciner se poursuivent.

Environ 69 % des citoyens allemands ont la directive complète, un pourcentage inférieur à celui des autres pays de l’Union européenne (UE).

Du nouveau cadre de la chancelière Olaf Scholz Il s’agit d’activer les vaccinations à la fois de ceux qui n’ont pas encore reçu la première dose et de ceux qui devraient opter pour le soda, puisque six mois se sont déjà écoulés depuis la seconde.