Kimmich, le bastion créatif du Bayern

27/08/2021 à 9h30 CEST

Le milieu de terrain du Bayern München Joshua Kimmich est l’une des pièces fondamentales de l’équipe de Julian Nagelsmann. Après avoir connu une croissance exponentielle sous la direction de Pep Guardiola, Sa polyvalence et son autorité lui ont valu une place parmi les poids lourds du vestiaire bavarois avec seulement 26 ans.

L’allemand qui a prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2025, est le bastion créatif du géant allemand : Depuis ses débuts lors de la saison 2015/16, il a réalisé un total de 2 588 passes réussies dans le dernier tiers du terrain, le meilleur record de la Bundesliga et des cinq ligues majeures au cours de cette période..

2588 – Depuis ses débuts en #Bundesliga pour le FC Bayern, Joshua #Kimmich a joué 2588 passes réussies se terminant dans le dernier tiers, plus que tout autre joueur au cours de cette période. Extension. pic.twitter.com/FSPnvuP3ux – OptaFranz (@OptaFranz) 23 août 2021

L’ex de Stuttgart a commencé sa trajectoire sportive comme arrière droit, mais Dès son arrivée en Bavière, il a également participé en tant que milieu de terrain et même en tant que joueur d’intérieur : sa grande maniabilité du ballon et sa vision du jeu le garantissent comme l’un des milieux de terrain les plus puissants du football européen..

Pierre angulaire du nouveau Bayern de Nagelsmann

Avec l’arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc bavarois après le départ de Hansi Flick, Le Bayern entame une nouvelle période dans laquelle la direction sportive espère qu’elle sera aussi réussie que la précédente. Sa domination dans le football allemand est présumée absolue et l’objectif est de reconquérir l’hégémonie européenne, perdue aux mains du Chelsea de Thomas Tuchel.

L’un des acteurs les plus importants du conseil d’administration est Kimmich, ordonnant et gouvernant la ligne médullaire. L’Allemand ajoute déjà 264 matchs pour le Bayern et 30 buts et 73 passes décisives en six saisons.