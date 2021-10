Kimmich suscite la polémique en Allemagne pour ne pas avoir été vacciné

25/10/2021

Le à 16:04 CEST

.

L’international allemand Josué Kimmich, du Bayern Münich, a suscité une polémique dans son pays pour n’avoir pas encore été vacciné contre le coronavirus et avoir expliqué publiquement qu’il ne l’a pas fait car il a quelques réserves, car, selon lui, il n’y a pas assez d’études sur le terme des effets à long terme.

Kimmich Il n’a pas exclu d’être vacciné prochainement, mais ses déclarations ont suscité des inquiétudes à l’intérieur et à l’extérieur du football car cela peut servir de munitions aux mouvements anti-vaccins.

Justement Kimmich a été considéré comme un modèle à bien des égards et l’a fait, avec son coéquipier au Bayern et en équipe nationale Léon Goretzka, une contribution à la lutte contre le coronavirus avec la création d’une fondation qui a levé plusieurs millions d’euros pour venir en aide aux plus touchés.

Il avait récemment reçu toutes sortes d’éloges pour s’être passé d’agents et d’intermédiaires et avoir personnellement négocié son renouvellement avec le Bayern, faisant de lui l’exemple d’un professionnel prenant son destin en main.

« Nous connaissons et apprécions tous la responsabilité de Kimmich et c’est pourquoi ses déclarations nous surprennent », a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert.

Seibert Il a déclaré que la décision de se faire vacciner ou non est quelque chose de personnel, également pour un joueur de l’équipe nationale allemande, mais a ajouté qu' »il y a des réponses aux doutes qu’il a et il y a des études qui, espérons-le, auront une influence sur lui ».

Le président du Comité d’éthique allemand, Alena Buyx, il a dit que Kimmich il avait été induit en erreur par la désinformation sur le manque d’études sur les effets à long terme du vaccin.

Acheterx ajouté qu’il aurait été souhaitable que Kimmich Il profitera des possibilités dont il dispose pour mieux s’informer et faire preuve d’un comportement exemplaire au sujet du vaccin.

« Maintenant, il s’agit d’expliquer à tout le monde que ces effets à long terme n’existent pas et d’empêcher les gens de penser que comme Kimmich ils ont des doutes, ils doivent aussi avoir des doutes », a-t-il expliqué.

L’expert en santé du Parti social-démocrate, Karl Lauterbach, médecin épidémiologiste, a proposé d’avoir une conversation sur le sujet avec Kimmich.

La polémique surgit juste au moment où l’entraîneur du Bayern, Julien Nagelsmann, il doit diriger son équipe à distance car il a été infecté par le coronavirus, malgré le fait d’être vacciné, ce qui l’oblige à rester en isolement à domicile.