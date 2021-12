Kinara Capital nomme Ravindra Jadeja ambassadeur de la marque

La voix de Jadeja amplifiera notre présence et renforcera notre rythme pour garantir que les MPME puissent développer leurs activités avec Kinara, a déclaré Hardika Shah, fondateur et PDG de Kinara Capital.

Kinara Capital a annoncé vendredi avoir signé Ravindra Jadeja comme ambassadeur officiel de la marque à l’occasion du dixième anniversaire de la société. Avec ce partenariat, Kinara vise à accroître sa portée dans le financement du secteur des MPME dans le pays, a indiqué la société dans un communiqué officiel. « Cherchant à soutenir encore plus de MPME et à promouvoir sa présence croissante dans plus de 90 villes de six États indiens, Kinara Capital a recruté le joueur de cricket polyvalent Ravindra Jadeja comme ambassadeur de sa marque », a-t-il ajouté.

« J’ai fondé Kinara dans le seul but de faciliter l’accès au crédit pour les entrepreneurs MPME qui travaillent dur mais qui sont mal desservis en Inde. En commençant par une poignée de personnes dans un bureau à domicile, pour avoir un impact sur des milliers de vies en peu de temps, Kinara a parcouru un long chemin. A l’occasion de notre dixième anniversaire, je suis fier de mon équipe et reconnaissant à nos investisseurs et partenaires d’avoir cru en notre vision de l’inclusion financière. Nous visons encore plus haut pour l’avenir », a déclaré Hardika Shah, fondateur et PDG de Kinara Capital.

« Ravindra Jadeja est devenu un nom connu en Inde en raison de ses performances exceptionnelles, de son intégrité et de son engagement envers le cricket. Les entrepreneurs et les athlètes prospèrent grâce au pouvoir de leur propre courage et de leur détermination. La voix de Jadeja amplifiera notre présence et renforcera notre rythme pour garantir que les MPME puissent développer leurs activités avec Kinara », a ajouté Shah.

« C’est un moment de fierté pour moi de représenter la fintech Kinara Capital en tant qu’ambassadeur officiel de la marque. Je viens d’un milieu modeste et je comprends à quel point une seule opportunité peut changer le cours de votre vie. C’est ce que j’ai aimé chez Kinara; ils offrent ce genre d’occasion aux petits entrepreneurs qui sont l’épine dorsale de nos collectivités et de notre pays. J’ai hâte de les aider à poursuivre leur mission », a déclaré Jadeja sur l’association.

