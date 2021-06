Kindle à partir de 69,99 euros : Amazon met ses liseuses ebook en vente pour Prime Day | La technologie

in

Amazon a mis en vente ses appareils Kindle, les lecteurs de livres électroniques les plus vendus au monde. Ces offres seront disponibles tout au long du Prime Day.

Il y a plusieurs dates par an où acheter des appareils Amazon est moins cher que jamais, et nous ne parlons pas de produits vendus sur Amazon, mais de ceux qui proviennent du magasin lui-même, comme le Kindle et le Fire TV Stick, par exemple. . . .

En ce moment, c’est l’un de ces moments, le premier jour, et c’est que deux des Kindle sont en vente à leur prix historique le plus bas, une opportunité qui ne se reproduira sûrement pas avant le Black Friday. Le moins cher de tous est le Kindle avec éclairage intégré, qui ne coûte que 69,99 euros.

Il existe plusieurs autres modèles, bien qu’il s’agisse sans aucun doute du meilleur lecteur d’ebook d’Amazon, d’autant plus qu’il s’agit de la dernière version, celle qui est livrée avec la lumière intégrée, de sorte que la différence par rapport au modèle Paperwhite est considérablement réduite.

Ce lecteur de livre électronique est le plus abordable sur Amazon. Il pèse peu et intègre également désormais une fonctionnalité très demandée comme l’écran rétroéclairé.

Voici les Kindle en vente sur Amazon Prime Day 2021 avec leurs prix et remises respectives :

Kindle Paperwhite à 94,99 € (- 35 €)

Lequel des deux est le meilleur ? Nous vous aidons

Il est difficile de trancher entre ces deux modèles car ils sont assez similaires. L’Oasis est hors des offres, du moins pour l’instant, la plus recommandée pour les utilisateurs ayant une certaine expérience dans la manipulation de ces lecteurs et ils veulent quelque chose de mieux qu’un modèle de base.

Si vous avez des doutes, nous vous recommandons de lire ce guide d’achat Kindle avec des différences entre tous et celui qui vous convient le mieux en fonction de l’utilisation que vous allez en faire.

En tout cas, et aux prix auxquels ils sont actuellement, n’importe lequel d’entre eux est une excellente option.

Dépendant de la boutique Amazon, mais pas tellement

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les ventes de Kindle explosent, principalement parce que ce sont des lecteurs de livres électroniques assez bon marché, encore plus à des moments comme Prime Day.

De plus, sa durabilité est excellente, prolongeant sa durée de vie de 5, 6 ou 7 ans sans trop de problèmes et sans détérioration très prononcée de la batterie.

Bien que vous ne puissiez officiellement inclure des livres dans votre bibliothèque que via la librairie numérique Amazon, la vérité est que vous pouvez transférer des documents dans d’autres formats via l’application Calibre, disponible pour Windows et macOS, qui vous permet, par exemple, de transformer des fichiers PDF au format .mobi.

Une autre option consiste à profiter de Kindle Unlimited, avec un essai gratuit de trois mois. Il vient se positionner comme “le Netflix des livres”, ce qui n’est pas mal du tout.

Inscrivez-vous dès maintenant à Kindle Unlimited et essayez gratuitement l’intégralité de son catalogue. Il s’agit d’un forfait pour les livres qui comprend des centaines de titres en plusieurs langues et est également disponible sur les téléphones portables.

