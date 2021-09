Kindle Paperwhite à prix mini : Amazon le baisse à 94€ avec 3 mois de Kindle Unlimited gratuits | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le prix du Kindle Paperwhite chute à nouveau et cette fois, il tombe à un plus bas historique. La liseuse Amazon ne coûte plus que 94 euros avec 3 mois de Kindle Unlimited en cadeau.

Amazon a présenté hier les nouveaux Kindle Paperwhites de 2021, et avec l’arrivée de ces nouveaux livres électroniques au catalogue, le modèle précédent est désormais réduit à un prix minimum historique.

Le Kindle Paperwhite normal est désormais en vente pour seulement 94,99 euros, soit 35 euros de moins que son prix d’origine. En outre, Amazon vous offre 3 mois gratuits de Kindle Unlimited, le service d’abonnement qui vous offre une lecture illimitée sur plus d’un million de livres.

Tenant compte du fait que le tarif mensuel pour Kindle Unlimited est de 9,99 euros, aux 35 euros de réduction du prix de la liseuse il faut également ajouter les 29,97 euros des trois mois d’abonnement au service de lecture. Donc, l’économie totale grâce à cette promotion est de 64,97 euros.

Ce lecteur de livre électronique Amazon dispose de 8 Go de stockage et d’un écran rétroéclairé. Il est également étanche.

Les nouveaux Kindle Paperwhites 2021 sont livrés avec quelques nouvelles fonctionnalités, mais cela ne signifie pas que l’ancien modèle n’est pas un bon lecteur de livres électroniques. Au contraire: A ce prix, c’est la liseuse Amazon avec le meilleur rapport qualité/prix de tout le catalogue.

Gardez à l’esprit que le Kindle de base est à 74 euros, et pour seulement 20 euros de plus, vous obtenez un appareil plus mince, avec un écran de résolution plus élevée et un matériel plus complet. Si vous avez besoin d’aide pour choisir le modèle qui vous convient le mieux, consultez ce guide d’achat de liseuses.

Le Kindle Paperwhite équipe un écran 6 pouces 300 dpi sans éblouissement, qui permet de lire sans provoquer de fatigue visuelle, comme le papier imprimé. Il est résistant à l’eau et à la poussière et sa batterie dure des semaines sur une seule charge afin que vous n’ayez pas à vous soucier de la charge constante.

Ce Kindle Paperwhite est livré avec une connectivité WiFi et 8 Go de stockage interne, plus qu’assez d’espace pour ranger tous vos livres. Si, pour une raison quelconque, vous avez besoin de plus de stockage, vous pouvez choisir la version avec 32 Go qui est également réduite à 109,9 euros.

Dans les deux cas, le prix de l’offre est celui de la variante avec publicité, qui sont les offres spéciales qui apparaissent sur l’écran de déverrouillage de l’appareil. Si vous préférez qu’il n’y ait pas de publicité, vous n’avez qu’à payer 10 euros de plus.

Amazon vous envoie la commande gratuitement, mais si vous souhaitez la recevoir le plus rapidement possible, vous pouvez bénéficier de l’essai gratuit d’Amazon Prime. Vous bénéficierez d’avantages pour les abonnés sans frais, y compris la livraison gratuite et rapide sur des centaines de produits.

