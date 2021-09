Kindle Paperwhite a un écran étanche haute résolution et est en vente 25 € moins cher | La technologie

in

Que vous ayez besoin d’une liseuse eBook pour la rentrée ou que vous souhaitiez vous offrir une liseuse, faites attention car l’Amazon Kindle Paperwhite est en promo avec une remise de 25 euros. Profiter de!

Les liseuses de livres électroniques ont de nombreux avantages : elles économisent de grandes quantités de papier, elles prennent beaucoup moins de place, elles sont plus légères, les exemplaires sont moins chers… Et tout cela sans fatiguer les yeux et avec une lisibilité similaire à celle offerte par le papier .

Si vous avez décidé de vous procurer une liseuse, souhaitez renouveler un ancien appareil ou souhaitez en offrir un à vos enfants pour la rentrée scolaire, vous avez désormais la possibilité de acheter le moins cher Amazon Kindle Paperwhite. Il est en vente et vous pouvez l’obtenir pour 104,99 euros.

Plus précisément, nous parlons du modèle avec 8 Go de stockage interne et connectivité WiFi, dans sa version avec publicité (les offres spéciales qui apparaissent sur l’écran de déverrouillage de l’appareil). Il vaut généralement 129,99 euros et grâce à cette offre vous pouvez l’acheter 25 euros moins cher.

Ce lecteur de livre électronique Amazon dispose de 8 Go de stockage et d’un écran rétroéclairé. Il est également étanche.

Les 8 Go de stockage qu’il propose suffisent pour stocker tous vos livres, mais si vous comptez gérer un volume plus important d’eBooks, vous avez le modèle avec 32 Go de mémoire pour 134,99 euros, également avec une remise de 25 euros appliquée à son prix d’origine. Pour vous aider à choisir, consultez ce guide d’achat de liseuses.

Le Kindle Paperwhite est équipé d’un écran de 6 pouces et, par rapport au Kindle standard, Il se distingue notamment par sa résistance à l’eau et à la poussière et par son écran de résolution supérieure. Si vous ne savez pas quel modèle Kindle choisir, jetez un œil à ce comparatif pour résoudre tous vos doutes.

Outre la réduction de prix sur le Kindle Paperwhite, l’offre d’Amazon comprend trois mois de Kindle Unlimited, le service d’abonnement d’Amazon qui donne accès à la lecture illimitée de plus d’un million de livres.

Le prix habituel de Kindle Unlimited est de 9,99 euros par mois, donc à 25 euros vous économisez avec cette offre Il faut aussi ajouter les 29,97 euros de l’abonnement à ce service.

Si vous souhaitez recevoir votre commande le plus rapidement possible, vous avez la possibilité de bénéficier de l’essai gratuit d’Amazon Prime. Pendant un mois, vous pouvez profiter des avantages des abonnés sans rien payer, avec la possibilité de résilier quand vous le souhaitez afin qu’ils ne vous facturent pas.

