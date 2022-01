Kindle vs Kindle Paperwhite : quel est le meilleur et en quoi sont-ils différents ? | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous ne savez pas quel est le meilleur lecteur d’ebook que vous pouvez acheter, nous vous aidons avec les deux meilleurs vendeurs sur Amazon.

Choisir une bonne liseuse d’ebook peut sembler simple, mais il ne l’est pas, et il y a de nombreux facteurs qui peuvent varier et cela dépend si l’un ou l’autre vous convient, à commencer par la différenciation la plus nette : le Kindle et tous les autres.

Si vous avez déjà pris votre décision et que vous savez que vous souhaitez acheter un Kindle, nous avons un guide de conseils, même si pour encore plus de détails, vous vous poserez sûrement une question : le Kindle ou le Kindle Paperwhite sont-ils meilleurs ? Les deux semblent similaires, bien que leur prix ne le soit pas.

Nous avons préparé une comparaison des caractéristiques entre ces deux modèles, qui sont sans aucun doute les meilleurs lecteurs de livres électroniques que vous pouvez acheter en ce moment, bien que pour des budgets différents.

Pour vous débarrasser des doutes, nous vous disons quels sont les points clés de ces deux liseuses et dans quels cas miser sur l’un ou l’autre de préférence.

Ce lecteur de livre électronique est le plus abordable sur Amazon. Il pèse peu et intègre également désormais une fonctionnalité très demandée comme l’écran rétro-éclairé.

Les deux ont une lumière à l’écran, mais le Kindle est beaucoup moins cher

L’une des principales nouveautés du Kindle (celle à 80-90 euros) est qu’il dispose d’une lumière sur l’écran. Il a franchi le pas il y a deux ans, se rapprochant dangereusement des caractéristiques de son grand frère, le Paperwhite.

Cependant, en quoi ils diffèrent, c’est dans le prix, et c’est normalement le modèle le plus basique coûte 36% de moins.

Il y a quelques choses qui font du Kindle Paperwhite un meilleur lecteur d’ebook, bien que si ce que vous appréciez avant tout est le prix, sans aucun doute le modèle le moins cher atteint la semelle des chaussures.

Poids : le Kindle de base est plus léger, et cela se voit

De 174 grammes à 205 grammes, il semble qu’il n’y ait pas beaucoup de différence, mais si vous allez tenir un livre pendant de nombreuses heures, cela se verra.

C’est pourquoi vous devez évaluer dans quelle position vous lisez et si vous êtes prêt à le faire avec 20 grammes de plus pendant longtemps.

Kindle Paperwhite pèse un peu plus, cela peut donc être un facteur déterminant lors de la prise de décision.

Kindle Paperwhite : écran de bien meilleure qualité

Le nouveau Kindle Paperwhite de 2021 lance un écran plus grand de 6,8 pouces avec plus de luminosité, des bords plus fins, 8 Go de stockage, il est 20% plus rapide, avec plus d’autonomie et une charge rapide.

Ce point établit également une différence entre Kindle et Kindle Paperwhite, à savoir que le modèle le plus avancé a 300 dpi, c’est-à-dire une résolution plus élevée.

L’autre est « seulement » à 176 dpi, près de la moitié. C’est un grand pas en avant, même s’il convient de noter que dans l’encre électronique, vous remarquez à peine une différence substantielle entre les deux.

Ce qui rend le Kindle Paperwhite intéressant, c’est le possibilité de réguler la température de couleur.

Le Paperwhite est étanche : piscine, plage ou baignoire, c’est parti

La résistance aux éclaboussures est toujours un plus, et le Kindle ne l’a pas, tout comme le Paperwhite, qui est un candidat idéal pour les sessions de lecture dans des environnements qui, dans d’autres circonstances, seraient « dangereux » en raison de la proximité de l’eau.

Grâce à sa résistance, vous pouvez l’emmener à la plage ou à la piscine sans problème, même dans la baignoire.

C’est une des caractéristiques qui fait la différence assez importante.

USB Type C vient à la nouvelle génération et rend la charge plus facile

Le nouveau Kindle Paperwhite date de 2021 et est déjà livré avec des technologies un peu plus actuelles, telles que la recharge et le transfert de données via USB Type C.

Les modèles précédents utilisent toujours le microUSB qui est déjà totalement obsolète dans la téléphonie mobile, les tablettes et autres appareils technologiques.

Cela rend les choses beaucoup plus faciles car, bien que les Kindles ne nécessitent généralement de charger que toutes les quelques semaines, Vous pouvez le faire avec votre chargeur mobile si, par exemple, il vous attrape en voyage.

Conclusion : le modèle de base est très bon, mais les extras Paperwhite valent l’investissement

Si l’on voit les raisons exposées ci-dessus pour acheter le Kindle ou le Kindle Paperwhite (2021), il faut évaluer très positivement tout ce que propose le modèle le plus complet des deux, notamment pour les utilisateurs qui déplacent constamment leur Kindle loin de chez eux.

Pour les autres, ceux qui n’ont pas l’habitude de l’emmener en voyage ou de se baigner avec, le modèle de base est top pour les 80-90 euros qu’il coûte normalement.

Ceci dit, si le Kindle Paperwhite coûte en général 140 euros, l’option de l’acheter moins cher apparaît de temps en temps et alors il vaut sûrement bien plus le coup.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.