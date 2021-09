Kine intégrant son protocole de dérivés crypto cross-chain sur Polygon ⋆ Crypto new media

Kine Protocol, un protocole décentralisé qui établit des pools de liquidités à usage général soutenus par un portefeuille personnalisable d’actifs numériques, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Polygon pour apporter au réseau Polygon le commerce de dérivés inter-chaînes à marge élevée pour une plus grande évolutivité et adoption par les utilisateurs.

Cette intégration rendra possibles les transactions d’actifs inter-chaînes entre Polygon, Binance Smart Chain et le réseau Ethereum avec des frais de gaz moins élevés, atténuant les inquiétudes concernant l’augmentation des frais de gaz. Initialement, les actifs disponibles pour le jalonnement comprendront BTC, MATIC, BNB, Kine, BTC/ETH Quick LP, USDC/ETH Quick LP, MATIC/ETH Quick LP avec Kine dApp gérant les risques et distribuant les récompenses.

«Le lancement du protocole Kine est un autre exemple des développeurs de blockchain les plus brillants au monde qui choisissent Polygon comme base de leurs innovations. Nous sommes ravis de faciliter des expériences sans friction afin que les utilisateurs puissent découvrir l’avenir du trading de produits dérivés sur Kine Protocol.

– Sandeep Nailwal, co-fondateur de Polygon

Avec la solution de scaling Ethereum full-stack de Polygon, des dizaines de milliers d’utilisateurs de Polygon peuvent se connecter en même temps pour ouvrir et fermer des positions sur dérivés sans contrepartie. En bref, l’infrastructure à haute vitesse et à faible consommation d’essence de Polygon rend les fonctionnalités de Kine – y compris le jalonnement, la frappe, la gravure, les récompenses et l’agriculture de liquidité – encore plus rapides, offrant une expérience sans friction pour tous les utilisateurs.

« Nous sommes impatients de développer la communauté du protocole Kine via Polygon et de soutenir la mission de Polygon d’apporter l’infrastructure blockchain aux masses. »

– Lei Wang, PDG et fondateur de Kine Protocol

Lien source