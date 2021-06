King Crimson annonce la tournée nord-américaine 2021 « Music Is Our Friend »

Lorsque KING CRIMSON revient à l’action en juillet, ce sera la septième année que le groupe tourne depuis son retour au concert en 2014, une course interrompue seulement par le verrouillage de 2020. KING CRIMSON jouera avec une formation de sept musiciens avec le leader Robert Fripp de même que Mel Collins, Tony Levin, Pat Mastelotto, Gavin Harrison, Jakko Jakszyk et Jérémy Stacey.

Les spectacles du groupe incluent régulièrement du matériel de douze de leurs treize albums studio, y compris de nombreuses chansons de leur album phare de 1969. “Dans la cour du roi cramoisi”, décrit par Pete Townshend comme un “chef-d’œuvre étrange”. La formation de sept musiciens joue de nombreux morceaux historiques, qui CRAMOISI n’a jamais joué en live, ainsi que de nouveaux arrangements de CRAMOISI classiques. Il y a aussi de nouveaux instrumentaux et chansons, ainsi que des compositions des trois batteurs, Mastelotto, Harrison et Stacey, qui sont un point culminant régulier. Un spectacle unique, où sept des meilleurs musiciens du monde jouent de la musique sans distraction ni ornement.

KING CRIMSON Dates de la tournée 2021 :

22 juillet – Clearwater, Floride – Ruth Eckerd Hall



23 juillet – Delray Beach, Floride – Old School Square



24 juillet – St. Augustine, FL – Amphithéâtre de St Augustine



26 juillet – Orlando, Floride – Dr. Phillips Walt Disney Theatre



27 juillet – Atlanta, Géorgie – The Fox



28 juillet – Nashville, TN – Ryman Auditorium



30 juillet – Fort Worth, Texas – Auditorium Will Rogers Memorial



31 juillet – Cedar Park, Texas – HEB Center



02 août – Greenwood Village, CO – Fiddlers Green Amphitheatre



03 août – Sandy, UT – Amphithéâtre de Sandy



05 août 2021- Concord, CA – Pavillon Concord*



06 août – Los Angeles – Le Grec*



07 août – Scottsdale, AZ – Salle de bal Talking Stick



23 août – Saratoga Springs, NY – SPAC*



24 août – Northampton, MA – The Pines Theatre*



26 août – Canandaigua, NY – CMAC*



27 août – Lewiston, NY – Amphithéâtre Artpark*



28 août – Rochester Hills, MI – Amphithéâtre Meadow Brook*



29 août – Highland Park, IL – Ravinia*



31 août – Milwaukee, WI – Miller High Life Theatre*



01 septembre – Cleveland, OH – Pavillon Jacobs à Nautica*



02 septembre – Huber Heights, OH – Rose Music Center @ The Heights*



04 septembre – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center*



05 septembre – New Haven, CT – Westville Music Bowl*



07 sept. – Philadelphie, Pennsylvanie – Le Mann Center*



09 septembre – Forest Hills, NY – Forest Hills Stadium*



10 septembre – Boston, MA – Pavillon Leader Bank*



11 septembre – Washington, DC – L’hymne*

* Soutien de LA BANDE ZAPPA

KING CRIMSON a été conçu en novembre 1968 et né le 13 janvier 1969 au Fulham Palace Cafe, à Londres, s’étant fait connaître après avoir soutenu LES PIERRES QUI ROULENT à Hyde Park. Leurs débuts révolutionnaires, “Dans la cour du roi cramoisi” a commencé une carrière qui a duré cinq décennies et a influencé de nombreux groupes et individus, y compris OUI, GENÈSE, OUTIL et ARBRE PORC-ÉPIC.

Malgré l’implosion de la programmation d’origine après une tournée américaine, KING CRIMSON a continué à produire de la musique constamment stimulante et intrigante sur des albums tels que “Dans le sillage de Poséidon” (1970), “Lézard” (1970), “Îles” (1971), “Attaché à la terre” (1972), “La langue des alouettes dans l’aspic” (1973) et “Rouge” (1974).

Suivant “Rouge”, un épuisé Fripp déclaré “KING CRIMSON est complètement fini pour toujours et à jamais.”

En 1981, Fripp reconvoqué KING CRIMSON de même que Adrien Belew, Tony Levin et son ancien partenaire d’entraînement, Bill Bruford.

En 2008, un nouveau KING CRIMSON, comprenant Adrien Belew, Robert Fripp, Tony Levin, Pat Mastelotto et Gavin Harrison a joué une courte tournée sur la côte est des États-Unis avant le 40e anniversaire du groupe.