King Diamond dit que les nouveaux albums de Mercyful Fate et King Diamond seront prêts en 2022

Lors d’une apparition dans l’édition du 21 juin de SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk”, chanteur de heavy metal danois Roi Diamant a offert une mise à jour sur les albums à venir de son groupe homonyme et de l’acte légendaire DESTIN MISÉRICORDANT. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : “Au niveau de l’écriture, on est loin des deux [KING DIAMOND and MERCYFUL FATE] albums. Andy [La Rocque, KING DIAMOND guitarist] fait un deuxième essai avec ses chansons, la façon dont il a corrigé beaucoup de choses. Hank [Shermann, MERCYFUL FATE guitarist] a fait la même chose, et j’attends que ces chansons reviennent. L’histoire est écrite, même pour les deux ROI DIAMANT albums, parce que [the new KING DIAMOND album] ‘L’Institut’ sera une histoire de deux albums. Et cette histoire est complètement terminée. J’ai beaucoup d’idées vocales pour ce qu’ils m’ont envoyé. j’écris le mien [songs musically] trop.”

Il a poursuivi : « 60 pour cent des ROI DIAMANT [material], au moins, sera à moi — mes chansons — et toutes les paroles, naturellement. DESTIN MISÉRICORDANT aussi, j’écrirai davantage dans le sens de « Ne brisez pas le serment ». Hank j’écrirai plus de musique que moi, mais j’écrirai certainement ma part aussi. À l’époque, sur « Ne brisez pas le serment », J’ai écrit ‘Gitan’ et ‘Le serment’ et « Venez au sabbat » et puis ce petit morceau avec Michael Denner, ‘À quelqu’un de loin’. Donc, ce sera plus comme ça – peut-être Hank aura six chansons et moi quatre – mais nous verrons comment cela se passera à la fin. Nous aurons probablement trop de chansons.”

Quant à savoir quand les fans peuvent s’attendre à voir le nouveau ROI DIAMANT et DESTIN MISÉRICORDANT albums sortis, Roi dit le ROI DIAMANT c’est l’année prochaine c’est sûr. DESTIN MISÉRICORDANT sera prêt à sortir l’année prochaine – à cent pour cent aussi – mais il faudra attendre ROI DIAMANT est fait, si vous voyez ce que je veux dire. En attendant, nous allons terminer l’écriture.”

En novembre 2019, ROI DIAMANT a sorti une toute nouvelle chanson intitulée “Mascarade de folie”. Le morceau a été mixé par le guitariste Andy La Rocque et Roi Diamant à Sonic Train Studios.

ROI DIAMANT reçu un Grammy nomination dans la catégorie “Best Metal Performance” pour le morceau “La colline sans fin” du dernier album du groupe, 2007’s “Donnez-moi votre âme … s’il vous plaît”.

ROI DIAMANTla dernière version de était un DVD/Blu-ray, “Chansons pour les morts en direct”, sorti en janvier 2019 via Disques de lames de métal. L’ensemble capture le séminal de 1987 “Abigaïl” l’album dans son intégralité, deux fois, et dans des lieux très différents : Rencontre Graspop Metal en juin 2016 et Fillmore de Philadelphie en novembre 2015. Les performances présentent ROI DIAMANTgroupe actuel de , composé de guitaristes La Rocque et Mike Wead, bassiste Pontus Eggberg et batteur Matt Thompson.

DESTIN MISÉRICORDANTle plus récent album studio de , “9”, arrivé en 1999.

La programmation actuelle du groupe comprend Roi Diamant, Hank Shermann, Bjarne T. Holm à la batterie, Mike Wead à la guitare et Joey Vera (SAINT BLINDÉ, AVERTISSEMENT DE DESTIN) à la basse.

