King Diamond s’associe à Z2 Comics pour l’adaptation du roman graphique d’Abigail

Bandes dessinées Z2, le principal éditeur de romans graphiques inspirés de la musique, a révélé cet automne le joyau de la couronne du «roi» du heavy metal lui-même: la toute première bande dessinée écrite par le seul et unique King Diamond. Studios à bruit blanc scribe Dan Watters et Faction d’octobre artiste Damien Worm équipe avec le Roi lui-même pour une nouvelle version effrayante de l’histoire de Miriam Natias et Jonathan LaFey et un héritage bien plus terrifiant que même le manoir hanté dans lequel il a été découvert.

Pour célébrer ce mariage sans précédent, Bandes dessinées Z2 offrira une toute nouvelle «Abigail» édition de disque d’images de roman graphique de cet album incroyable, avec la couverture avant du roman graphique, et au verso, vous trouverez à la fois l’original «Abigail» couverture et une peinture de couverture alternative par l’artiste Torbjörn Jörgensen, disponible uniquement avec le pack roman graphique deluxe et super-deluxe, exclusivement via le Z2 site Web, et disponible en pré-commande maintenant.

Dit Roi: “Un roman graphique basé sur l’une de mes histoires est un rêve devenu réalité pour moi. Travailler avec une entreprise comme Z2 et l’écrivain Dan Watters, et le graphiste Damien Worm, fait de ce projet la plus haute classe que l’on puisse souhaiter. Non seulement nos propres fans, mais tous les fans du genre d’horreur apprécieront l’obscurité et la chair de poule de ce projet. Je suis tout simplement impatient de pouvoir vous présenter personnellement ceci une fois que nous approcherons d’Halloween. Abigail est ressuscité. “

La saga obsédante de King Diamondde «Abigail» est amené à une vie époustouflante et horrible par Dan Watters, Damien Worm et King Diamond lui-même. Adaptant le scénario de l’un des albums conceptuels les plus célèbres du heavy metal, ce nouveau roman graphique récompensera aussi bien les fans de longue date que les chiens d’horreur avec une histoire rendue encore plus effrayante sous forme de bande dessinée.

Éditeur Josh Frankel dit: “King Diamond est, comme son nom l’indique, une royauté de heavy metal, et nous sommes tous ses serviteurs. Je ne pourrais pas être plus honoré de récompenser les fans de bandes dessinées et de musique lourde avec ce qui sera probablement l’un des moments forts de l’année, et un filigrane élevé pour Z2collaborations d’artistes directes dans l’ensemble. “

DIAMANT DU ROI a sorti 12 albums et vendu des millions d’albums dans le monde, avec plus de 175 000 albums de 1987 «Abigail» aux États-Unis seulement.

Le deuxième album sous le DIAMANT DU ROI bannière, «Abigail», est un classique incontesté et considéré comme sa véritable sortie en force, ouvrant la voie à plus de trois décennies de fandom dévoué. Avec l’annonce du nouvel album, 2022 marquera véritablement «le retour du roi».

King Diamondde «Abigail» roman graphique sera publié en éditions standard à couverture souple et à couverture rigide dans les magasins de bandes dessinées et les librairies juste à temps pour Halloween en octobre 2021, avec des éditions spéciales de luxe et super deluxe disponibles en pré-commande maintenant uniquement via le Z2 site Web, qui comprend une édition spéciale exclusive de couverture de variante unique en vinyle dans une édition strictement limitée à 3 000 exemplaires.

Une œuvre d’art sombre très unique et sinistre sera mise à disposition en précommande, comme compagnon du roman graphique sur King Diamondla demande personnelle de. Les détails seront disponibles sur le Z2 site Internet.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).