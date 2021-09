King impressionné par la représentation «réfléchie» d’un animateur d’émission matinale harcelant ⋆ 10z viral

Lors d’une interview vendredi avec l’actrice Reese Witherspoon à propos de la deuxième saison de The Morning Show d’AppleTV +, l’animatrice réelle de CBS Mornings, Gayle King, a été impressionnée par la manière “réfléchie” et “très intéressante” dont la série fictive a traité le sujet trop réel. d’un présentateur de nouvelles d’un réseau licencié pour avoir harcelé sexuellement des collègues. Sans mentionner son ancienne co-animatrice en disgrâce, Charile Rose, King s’est émerveillée de la façon dont le scénario #MeToo humanisait l’agresseur.

« La saison dernière, le personnage de Steve Carell, Mitch Kessler, a été évincé de l’émission du matin pour inconduite. Vous auriez tous pu terminer son histoire là très facilement. Mais pourtant, son histoire continue. Pourquoi?,” se demanda le roi. Witherspoon a affirmé qu’il était un examen de « l’annulation de la culture » ​​et a déploré que « nous renvoyons des gens et exilons des gens », bien qu’elle ait admis “certains à juste titre”.

L’actrice a noté avec sympathie :

Je pense qu’il y a tout ce coût humain, et qu’est-ce que cela signifie d’être publiquement humilié ? Comment refaire sa vie ? … Et je pense que c’est vraiment – vraiment réfléchi de nos écrivains pour réfléchir à quelle est l’étendue de l’expérience humaine qui sort de la culture d’annulation ….Et aussi pouvons-nous séparer la personne de son travail. Et ça fait vraiment réfléchir.

En réponse, King sembla impressionné : “Oui cela le fait. Cela soulève des questions très intéressantes.

Plus tard dans la discussion, King a demandé : « Regarder votre émission, Reese Witherspoon, me fait penser que la télévision du matin est impitoyable. Est-ce? Witherspoon a plaisanté: — Je ne sais pas, Gayle. À vous de me dire.” King gloussa et esquiva : “Je refuse de répondre au motif que cela pourrait incriminer d’autres.”

Peut-être que la cruauté des nouvelles du réseau à laquelle elle a fait référence impliquait certains des éléments suivants :

> Le scandale de harcèlement sexuel de l’ancien co-animateur de CBS This Morning en disgrâce Charlie Rose

> Le scandale de harcèlement sexuel de l’ancien producteur disgracié de 60 Minutes Jeff Fager

> Le scandale de harcèlement sexuel de l’ancien PDG de CBS en disgrâce Les Moonves

> Le scandale de harcèlement sexuel de l’ancien co-animateur de l’émission Today de NBC, Matt Lauer

> Le scandale de harcèlement sexuel de l’ancien producteur de Good Morning America en disgrâce d’ABC Michael Corn

En outre, CNN emploie toujours le masturbateur de réunion Zoom Jeffrey Toobin et le présentateur nouvellement accusé de harcèlement sexuel Chris Cuomo, frère de l’ancien gouverneur de New York en disgrâce, Andrew Cuomo.

Lorsque AppleTV + a commencé à diffuser des bandes-annonces pour The Morning Show en 2019 – pendant les pauses publicitaires pour les émissions matinales du vrai réseau – les parallèles entre elle et les scandales Rose et Lauer étaient évidents.

La conversation de King avec Witherspoon sur la réhabilitation d’un harceleur sexuel d’une émission matinale fictive a été présentée aux téléspectateurs par Toyota et Comcast. Vous pouvez riposter en faisant savoir à ces annonceurs ce que vous pensez d’eux en parrainant un tel contenu.

Voici une transcription de l’échange du 24 septembre :

8 h 17 HE

GAYLE KING : Cela fait 20 ans que Reese Witherspoon est devenu un nom familier. Vous vous souvenez d’Elle Woods dans Legally Blonde. Depuis lors, elle est également devenue une force puissante à Hollywood, “puissant” est le mot là-bas. Une société d’investissement a récemment versé des centaines de millions de dollars dans sa société de médias, Hello Sunshine. N’est-ce pas le nom parfait pour une entreprise de Reese Witherspoon ? Ouais. L’investissement accélère la mission de Hello Sunshine de raconter diverses histoires sur les femmes dans tous les médias. Ils produisent des séries à succès comme Little Fires Everywhere et Big Little Lies, et The Morning Show, qui vient de lancer sa nouvelle saison sur Apple. Reese incarne le présentateur Bradley Jackson dans la série. Elle nous a rejoint depuis Nashville pour en parler.

Parlons de Bradley Jackson. J’aime cette fille parce qu’elle passe de quelqu’un qui est reconnaissant à – « Oh, bon sang, alors, je suis tellement reconnaissante d’avoir cette opportunité » – à quand elle est décédée pour un travail au journal télévisé qu’elle pensait mériter, à dire essentiellement au patron, “[beep] tu. Et au fait, je vais me rendre malade pour le mois prochain. Pourquoi était-ce important pour toi ? J’ai ri de ça aussi, Reese, parce que je me dis que si j’avais fait ça ici à CBS, je serais à Times Square en train de dire : « Taxi, s’il te plaît. Reese Witherspoon a-t-elle besoin d’un assistant ? Je joue bien avec les autres. Pourquoi était-ce important pour vous qu’elle exige plus ?

REESE WITHERSPOON : Eh bien, je pense – je lisais cette chose intéressante sur le travail et comment nous – les trois étapes du travail sont : « J’ai hâte d’y arriver », puis la prochaine étape est : « Je suis tellement content d’être là », puis la troisième étape est : « Sortez-moi d’ici. » Donc je pense, vous savez, qu’elle est tellement excitée d’être dans les pièces où ça se passe, mais elle exige le respect. Et je pense que c’est assez amusant de tirer derrière le rideau et de voir, vous savez, quand les gens se lancent dans des tactiques de négociation, ils peuvent être impitoyables, même s’ils sont, vous savez, nouveaux dans le travail.

KING: La saison dernière, le personnage de Steve Carell, Mitch Kessler, a été évincé de l’émission du matin pour faute professionnelle. Vous auriez tous pu terminer son histoire là très facilement. Mais pourtant, son histoire continue. Pourquoi?

WITHERSPOON: Je pense que c’est un moment important en ce moment que nous parlons tellement d’annuler la culture. Vous savez, et nous renvoyons des gens et exilons des gens. Et certains à juste titre. Je pense qu’il y a tout ce coût humain, et qu’est-ce que cela signifie d’être publiquement humilié ? Comment refaire sa vie ? Votre vie n’est pas finie, vous devez vous reconstituer et reconstruire. Et je pense que c’est vraiment – ​​vraiment attentionné de la part de nos écrivains de réfléchir à l’étendue de l’expérience humaine qui découle de la culture de l’annulation. Et aussi pouvons-nous séparer la personne de son travail. Et ça fait vraiment réfléchir.

LE ROI : Oui, c’est vrai. Cela soulève des questions très intéressantes.

(…)

KING: Regarder votre émission, Reese Witherspoon, me fait penser que la télévision du matin est impitoyable. Est-ce?

WITHERSPOON : Je ne sais pas, Gayle. À vous de me dire.

ROI [LAUGHS]: Je refuse de répondre au motif que cela peut incriminer les autres.

(…)