King of Fighters 15, Atlus, Arc System Works et plus confirmés pour le Tokyo Game Show 2021

Comme gamescom 2021 qui s’est terminé plus tôt cette semaine, Tokyo Game Show 2021 sera à nouveau un événement en ligne – et le programme vient d’être publié.

La conférence de l’industrie japonaise se tiendra numériquement entre le 30 septembre et le 3 octobre, et vous pouvez vous attendre à de grandes festivités car ce sera le 25e anniversaire du salon.

Selon une liste complète sur le site officiel de l’événement, nous pouvons déterminer qu’il y aura pas mal de mises à jour sur les jeux que nous savons déjà arriver sur le marché. Après un discours (intitulé assurément « Nous aurons toujours des jeux »), quelques développeurs et éditeurs sont sur le point de monter sur scène.

Les principaux d’entre eux sont un programme spécial King of Fighters 15 et une vitrine Xbox Tokyo Game Show – où Microsoft promet de montrer “des nouvelles et du contenu exclusifs”. D’autres diffusions en direct incluent des émissions de Square Enix, Capcom et Sega.

Il n’y a aucune nouvelle sur ce que la Xbox pourrait apporter à l’émission, mais la société a récemment apporté de nombreux titres japonais au Xbox Game Pass, nous sommes donc susceptibles d’en savoir plus sur la façon dont la société prévoit de conquérir le marché japonais. Xbox devrait héberger une diffusion en direct de 50 minutes le 30 septembre.

La vitrine King of Fighters 15 est susceptible de développer certaines des informations que nous avons vues partagées depuis la gamescom 2021, où SNK a finalement annoncé que le jeu de combat attendu serait lancé le 17 février 2022, après une série de retards. Le jeu sera lancé sur PS4, PS5, Xbox Series X/S et PC (via Steam et Epic Games Store). Nous sommes susceptibles d’en entendre plus au Tokyo Games Show.

Square Enix sera également présent au salon – n’attendez rien de Final Fantasy 16.