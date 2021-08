King of Fighters 15 sera lancé en février 2022, sur PlayStation, Xbox et PC

in

Après une campagne marketing longue et riche en personnages, SNK a annoncé que Le Roi des Combattants 15 se lance le 17 février 2022, après une série de retards.

Le jeu sera lancé sur PS4, PS5, Xbox Series X/S et PC (via Steam et Epic Games Store).

Lors d’une nouvelle bande-annonce dans le pré-spectacle à la Gamescom’s Opening Night Live, SNK a annoncé que le combattant attendu sera enfin lancé l’année prochaine – et il y a aussi beaucoup de contenu proposé. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Tous les anciens héros des autres jeux reviendront, apparemment, ce qui constituera une liste de 39 personnages. Le mode classique 3-contre-3 de la série sera également de retour, vous permettant de composer des équipes de personnages respectant le canon… ou de compléter vos propres équipes de méli-mélo de héros hétéroclites. Vous pourrez choisir parmi les goûts de Chris, Mai, King, Yashiro Nanakase, Yuri Sakazaki, Kyo, Shun’ei, Chizuru Kagura, Iori Yagami, Benimaru, Joe et Meitenkun et bien d’autres.

Le jeu devait initialement être lancé en 2021, mais en juin, SNK a annoncé qu’il connaîtrait un retard important, citant l’augmentation des cas de Covid-19 au Japon comme principale raison de la date de sortie modifiée.

Le King of Fighters 15 a été annoncé en août 2019, et c’est la première fois que nous entendons sur quelles plates-formes nous pouvons nous attendre à voir le jeu.