Roi des mers est arrivé avec un peu de buzz en mai, même si nous avons pensé que c’était trop grincheux dans notre critique – cela semblait certainement être un jeu qui bénéficierait de mises à jour et d’ajustements d’équilibrage. Il a eu un patch initial cet été, mais il dispose désormais d’une « mise à jour des monstres » gratuite majeure aujourd’hui qui ajoute un tas de contenu et de « grandes améliorations de la qualité de vie ».

L’ajout principal est un groupe de créatures mythiques et intimidantes à affronter, ainsi que d’autres nouveaux ajouts que vous découvrirez en mer. Heureusement, il promet également des exigences « modifiées » pour certaines séries de quêtes, facilitant, espérons-le, la tâche. Les détails sont ci-dessous.

La mise à jour des monstres introduit plusieurs nouvelles quêtes dans le jeu qui, une fois déclenchées, invoqueront des créatures marines mythiques, notamment un basilic, un poisson abyssal, un golem maudit et un kraken que les joueurs pourront combattre et piller.

– Requins et crabes gardiens qui défendent trésors et naufrages

– Rencontres amicales avec des baleines et des épaulards en pleine mer

– Exigences modifiées pour certaines séries de quêtes les rendant plus faciles à terminer

– Grandes améliorations de la qualité de vie pour rendre l’expérience King of Seas meilleure que jamais.