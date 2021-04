King Shark: 5 choses à savoir sur le membre de l’équipe de suicide de The Comics

King Shark est une créature aux capacités amphibies et aquatiques

Dans cette situation, vous pourriez presque sympathiser avec King Shark, qui a peut-être juste senti que ces vacanciers envahissaient sa maison. L’humanoïde est, en fait, né dans les eaux entourant Hawaï, qui est un endroit parfait pour une personne de sa physiologie pour grandir.

King Shark a toutes les caractéristiques communes du tristement célèbre prédateur aquatique de son homonyme (en particulier les dents acérées, la survie sous-marine indéfinie et la communication avec d’autres requins). Pourtant, il peut également communiquer avec les gens, survivre sur terre pendant de longues périodes de temps, et possède une force et une endurance surhumaines ainsi que les avantages d’avoir des bras et des jambes. Les origines de ses qualités moins animales ont cependant fait l’objet d’un débat.