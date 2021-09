King Sunny Adé présente un genre nigérian au monde

Le roi Sunny Adé n’était pas censé faire de la musique. Né dimanche Adéniyi Adégeye le 22 septembre 1946 dans une famille royale de Ondo et Akure, la profession était bien en dehors de ce qui était attendu de la royauté nigériane. Pourtant, le trésor national nigérian est devenu une star internationale et a élevé la musique pop africaine vers de nouveaux sommets.

Comment le chanteur, auteur-compositeur et multi-instrumentiste en est arrivé là est une histoire compliquée. Beaucoup considèrent la sortie de son album de 1982 Juju Music comme son moment ascendant (et celui de la musique africaine moderne). Mais Archives de l’île ne l’a pas tiré de l’obscurité. Avant la sortie de Juju Music, Adé était déjà une force établie au Nigeria, avec son propre label et sa propre boîte de nuit. Il a régulièrement donné des spectacles en direct et a sorti jusqu’à quatre albums par an, amassant un catalogue déjà rempli de dizaines d’albums.

La mort prématurée de Bob Marley en 1981, le fondateur d’Island Records, Chris Blackwell, a cherché un remplaçant pour « la star internationale ». King Sunny Adé et Bob Marley, cependant, étaient deux types d’artistes différents – des genres aux messages, au style et à l’origine – même si, aux yeux de l’industrie musicale occidentale, ils étaient du même tissu. Cette vision erronée a rendu toute la musique noire internationale la même, la classant dans la catégorie très controversée de la «musique du monde».

Musique Juju au Nigéria

Sentant peut-être cela, Adé a nommé l’album spécifiquement d’après le genre de musique qu’il jouait. Lorsqu’il grandissait, le jùjú était principalement une musique folklorique et sociale définie par les tambours et le chant yoruba. Après la musique highlife, le juju est devenu le son populaire et dominant au Nigeria au cours de la seconde moitié du 20e siècle. Dérivée des percussions traditionnelles yoruba, la musique jùjú aurait été créée par le musicien AbdulRafiu Babatunde King, connu sous le nom de Roi de la tounde. Avec des musiciens pionniers comme Adéolu Akinsanya, Ayinde Bakare, Dele Ojo, Ebenezer Obey, Fatai Rolling Dollar, IK Dairo et sa principale influence, Tunde Nightingale, Adé a joué un rôle central dans la popularisation du jùjú au Nigeria et à l’étranger.

« Le nom a été donné à mon genre de musique par les colons », a-t-il déclaré. Radio de New York en direct. Bien que le nom vienne du mot yoruba « jùjú » ou « jiju » qui signifie « jeter », les colons britanniques au Nigeria ont appelé les sons qu’ils entendaient de divers groupes jùjú. Ce qu’ils ne comprenaient pas, c’est, a-t-il noté, “C’est un son gratuit.” Ce pilier du genre a donné à Adé le droit d’expérimenter.

L’instrument prédominant du jùjú était le Iya Ilu, ou « tambour parlant ». Adé innove en introduisant la pedal steel guitar dans la musique. Dans un podcast d’Afropop Worldwide, la poétesse et commentatrice culturelle nigériane Odia Ofeimun explique que « Sunny Adé était spécial parce qu’il avait un engagement envers un instrument, la guitare, qui faisait toute la différence… Même si vous ne compreniez pas la langue yoruba, vous est entré dans le flot de ces cordes de guitare… C’était un nouveau genre de musicien jùjú.

Parallèlement à son travail de guitare, Adé est l’un des plus grands écrivains nigérians. Une partie de ce qui faisait de lui une force singulière en jùjú était sa maîtrise du yoruba approprié et de l’argot moderne. Avant de s’adresser à un public mondial, il maîtrisait déjà comment s’adresser (et pour) aux siens, dans un pays de personnes déconnectées par la tribu et la langue et liées par des frontières et des échanges culturels. Ce n’est pas un mince exploit de faire de la musique qui devienne une force commune pour tous les Nigérians.

Juju Music, l’album

Toute cette histoire se préparait sous le son que le public occidental avait initialement entendu avec sa première sortie mondiale. Enregistré avec son groupe African Beats, Juju Music était composé de chansons antérieures qu’Adé avait sorties au Nigeria. Adé s’est associé au producteur français, Martin Meissonnier, qui a indiqué que les longues structures de chansons de la musique nigériane ne fonctionneraient pas pour le public occidental. Ainsi, Adé a abrégé un certain nombre de ses tubes nigérians, les rendant plus digestes pour une sortie internationale. L’enregistrement non-stop qui se traduirait généralement par des chansons de 15 à 20 minutes a été raccourci et retravaillé.

D’environ huit minutes, “365 Is My Number/The Message” est la chanson la plus longue de l’album et est le seul titre intitulé en anglais. Il présente un dance-break allongé, familier au style d’instrumentation isolée dans les breaks de batterie utilisés par les pionniers du hip-hop DJ. Il est accompagné du classique bien-aimé “Ja Funmi” – un hymne qu’Adé a continué à jouer. Traduit par “combattre pour moi”, “Ja Funmi” voit Adé transformer la phrase commune en une métaphore chargée qu’il a expliquée comme suit: “Vous utilisez votre tête pour représenter votre Dieu.” Le poids de ses mots s’ajoute à ses compositions conviviales faites pour une musique pleine de sens autant que de mouvement.

Lors de sa sortie, Juju Music est devenu l’objet d’un malentendu et d’une incompréhension des auditeurs occidentaux. Le New York Times a affirmé que l’album était “l’album de dance-music le plus frais de l’année”, le créditant plus tard d’avoir lancé le “mouvement World Beat aux États-Unis”. Tucson Hebdomadaire a décrit la commercialisation d’Adé par Island comme « une étape monumentale dans l’exposition et le développement de la musique du monde ; peut-être la première fois qu’une grande marque américaine avait pleinement approuvé une musique d’origine africaine qui n’était pas du reggae », le surnommant « le roi du rythme mondial ».

Beaucoup étaient impatients de comparer le roi Sunny Adé à un autre célèbre musicien nigérian. L’année de la sortie de Juju Music, Robert Palmer du New York Times a écrit : « Les auditeurs américains s’attendent généralement à ce que la musique pop des pays sous-développés sonne en colère et militante, mais la musique de Sunny Adé sonne douce et cool. Le descripteur « en colère et militant » faisait bien sûr référence à l’Afrobeat de Fela Kuti. Dans les années 1970, une musique et des artistes passionnants faisaient leur apparition au Nigeria. L’afrobeat pionnier de Kuti a servi d’opposition artistique au régime militaire nigérian et à l’élite dirigeante. C’était une musique d’opposition conflictuelle. C’était la musique du peuple.

Le roi Sunny Adé, quant à lui, prenait de l’importance en tant que leader de la musique jùjú (déjà existante). Il n’a jamais été politique au même titre que l’Afrobeat ; c’était social, folklorique et quotidien. La Juju Music d’Adé n’était pas une alternative « douce » à la musique de mouvement de Fela aux prises avec de dures réalités. C’était une partie de cette réalité; un autre angle de la même nation avec des expressions artistiques en abondance. L’art d’Adé n’est pas estimable parce que la musique jùjú n’a pas défié le public occidental avec un malaise et des tendances politiques farouches. Il n’a pas servi à apaiser le public occidental avec une contre-offre ; il a développé ce qui était un son organique et traditionnel qui représentait la musique de bien-être de son peuple, mêlé de proverbes traditionnels et bourré de profondeur.

Juju Music a été le premier du genre et a ouvert les vannes pour que d’autres artistes du continent se mondialisent. Le rôle d’Adé avec cette sortie internationale était de continuer à communiquer sa culture à son peuple de manière ancienne et nouvelle et de parler aux âmes de tout le monde. King Sunny Adé et Juju Music ont fait autant – sinon plus – pour la scène musicale occidentale que l’inverse.

Musique noire recadrée est une série éditoriale en cours sur uDiscover Music qui cherche à encourager un objectif différent, un objectif plus large, un nouvel objectif, lors de l’examen de la musique noire; un non défini par des paramètres de genre ou des étiquettes, mais par les créateurs. Les ventes, les graphiques, les premières et les raretés sont importants. Mais les artistes, la musique et les moments qui façonnent la culture ne sont pas toujours des best-sellers, des sommets des charts ou des succès immédiats. Cette série, qui concentre des écrivains noirs écrivant sur la musique noire, jette un nouveau regard sur la musique et les moments qui ont été auparavant négligés ou dont les histoires n’ont pas été racontées dans le contexte approprié.