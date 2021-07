King TUT StakePool [KTUT]- Le Cryptonomiste ⋆ Crypto nouveaux médias

in

L’invité de cette semaine sur le Colonne Cardano SPO est un pool d’enjeux axé sur la mission dans le but de financer la scolarisation des enfants en Tanzanie ainsi que d’utiliser Des TVN pour aider les mères célibataires besoin de soutien : King TUT StakePool [KTUT].

Cette initiative est un point de référence pour tout Cardano et chaque semaine ou deux, nous inviterons un Opérateur de pool de pieu (SPO) pour répondre à quelques questions et nous donner une mise à jour directement au sein de la communauté Cardano.

Considérant que beaucoup de nos lecteurs sont nouveaux dans l’espace crypto, nous aurons un mélange de questions simples et techniques.

Bonjour Michel, merci pour cette contribution. Parlez-nous de vous, où êtes-vous basé et quel est votre parcours ?

Bonjour c’est Michel, je suis un chirurgien vasculaire résidant à Francfort, en Allemagne. Je suis l’un des 2 propriétaires de piscines King Tut Stake avec mon amie Mina, qui est ingénieure automobile avec une bonne formation en cryptographie. Notre amitié remonte à 15 ans car nous étions chanteurs solistes dans la chorale de notre église.

Comment avez-vous connu Cardano et qu’est-ce qui vous fascine ?

Je suis tombé sur Cardano pour la première fois en 2020 après avoir regardé la célèbre vidéo de tableau blanc de Charles Hoskinson de 2017. Le concept visionnaire qu’il a postulé était pour le moins inspirant. Rien ne m’a poussé à faire tapis pendant des années comme Cardano l’a fait. C’est à ce moment où Shelly Mainnet a été mise en ligne en août 2020 que cela m’a frappé : il y a effectivement un espoir qu’un projet puisse évoluer pour donner aux Africains une chance d’avoir une identité financière, de réaliser leurs rêves, de redonner à leur propres communautés.

Mettre en banque les personnes non bancarisées, en particulier en Afrique, n’est pas un concept nouveau. Mais l’approche adoptée par Cardano pour établir un écosystème dans lequel un système de prêt entre pairs peut réellement fonctionner sans qu’un intermédiaire arnaque les deux parties était révolutionnaire. Tout a pris vie lorsque, dans la mise à jour spéciale Afrique, il a été annoncé qu’un accord avait été conclu avec le gouvernement éthiopien, selon lequel cinq millions d’étudiants éthiopiens recevraient un identifiant basé sur la blockchain Cardano qui permettra au ministère de suivre leurs performances académiques, avec 750 000 enseignants avoir accès au système.

Cela n’aurait pas été possible sans le ministre éthiopien de l’Éducation, Getahun Mekuria. Un homme instruit avec une formation en cryptographie. Ce fut l’inspiration pour mettre en place un pool de pieu dédié au soutien de l’éducation des enfants africains.

Sur la colonne Cardano SPO, nous essayons de donner la parole aux plus petites piscines comme vous, pouvez-vous partager votre expérience ? Que pourrait-on faire pour aider les plus petites piscines?

Démarrer un pool de mises avec tout le matériel open source publié n’est techniquement difficile pour personne. C’est ce que pensent la plupart des gens. Démarrer et entretenir une piscine est une affaire sérieuse qui, si elle n’est pas abordée avec prudence et connaissances techniques, peut mal tourner.

King Tut a abordé la preuve de participation avec prudence et beaucoup de recherches avant de la commencer. Exécuter deux nœuds de relais aux États-Unis et en Europe avec un troisième bientôt en Asie, définir un protocole de sécurité fiable et migrer le pool vers des serveurs dédiés sans aucun temps d’arrêt sont autant de spécifications pour avoir les connaissances nécessaires sur le fonctionnement de la cryptographie.

Un petit pool peut générer des bénéfices légèrement plus élevés qu’un plus grand pool à moyen et long terme. Mais nous sommes encore dans la phase d’enseignement aux gens des dangers de laisser leurs pièces sur les bourses. Par conséquent, parler de l’importance de la décentralisation du réseau pourrait ne pas être un argument attrayant pour la plupart des nouveaux arrivants.

L’exposition est également un autre problème qui arrache les petites piscines. Être un influenceur YouTube qui crée des vidéos haussières au quotidien ou des rapports d’analyse technique permet d’obtenir la quantité d’exposition nécessaire pour gérer non pas un mais jusqu’à DIX pools de mises.

Le changement du paramètre K pourrait être efficace si les grands propriétaires de piscines décidaient de ne pas doubler leur industrie de piscines multiples. Les enjeux sont élevés, les incitations sont fortes. Seul le temps nous dira comment les choses pourraient changer dans les mois à venir.

Le vôtre est également un pool de pieu axé sur la mission, qu’est-ce qui en constitue un et quelle est votre mission ?

Un pool de pieu axé sur la mission est celui qui partage le bien avec les autres. Aussi simple que cela. Le concept n’est pas unique à l’écosystème Cardano, mais le niveau auquel la communauté Cardano a décidé de le porter est sans précédent. Sur missiondrivenpools.org, il y a 100 missions soutenues par près de 90 pools de participation avec plus de 6 000 000 ADA promis à ces causes.

Chez King Tut StakePool (Ticker : KTUT), nous avons décidé de poursuivre une mission durable : l’éducation. Une personne bien éduquée peut changer la vie de millions de personnes. Il n’y a pas de meilleur exemple que le ministre de l’Éducation d’Éthiopie lui-même, le Dr Getahun Mekuria. Il savait exactement que Crypto était une solution viable à un problème endémique de manque de données. Une blockchain de preuve de participation comme Cardano est la meilleure et la plus respectueuse de l’environnement.

Une personne instruite peut prendre de meilleures décisions et aider à bâtir de meilleures communautés. Le pool de pieu de King Tut a commencé par payer des frais de scolarité à des enfants orphelins en Tanzanie. Ce n’est que le début. Nous visons à l’étendre à un plus large éventail de pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie du Sud-Est.

Notre rêve fou est de construire : l’école Cardano.

J’apprécie votre temps. Une dernière réflexion ? Où les gens peuvent-ils vous trouver ?

J’appelle la communauté Cardano à prendre des décisions éclairées en matière de délégation. Toute l’industrie en dépend. Si une plate-forme Exchange avec des centaines de millions d’ADA à son nom décidait d’arracher l’ensemble de l’écosystème en manipulant le processus de prise de décision, nous perdrons tout ce que nous recherchions depuis des années.

Rappelez-vous, les amis : pas vos clés, pas vos pièces de monnaie.

Vous pouvez nous contacter pour toutes vos questions sur notre compte Twitter. Pour suivre l’actualité et les mises à jour de notre mission, visitez notre site Web ou envoyez-nous un e-mail.

