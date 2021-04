Kingdom Come pourrait devoir “ modifier ” le nom du groupe pour sortir de la nouvelle musique

RÈGNE VIENNE n’a toujours pas trouvé de règlement avec le chanteur original Lenny Wolf à propos de la sortie de nouvelles musiques.

Loup n’était pas impliqué avec RÈGNE VIENNEla récente tournée de retrouvailles du groupe, qui a célébré le 30e anniversaire de la sortie du premier album éponyme du groupe.

RÈGNE VIENNELa composition actuelle de la famille comprend un batteur James Kottak aux côtés des guitaristes Danny Stag et Rick Steier, bassiste Johnny B. Frank et chanteur Keith St. John (anciennement de MONTROSE et LYNCH MOB).

Demandé dans une nouvelle interview avec MetalAsylum.net si RÈGNE VIENNE travaille sur de la nouvelle musique, Keith dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je peux dire ceci: nous avons écrit du nouveau matériel. Danny Stag vit à Pittsburgh; Johnny B. Frank vit à Jacksonville, en Floride; alors ces gars-là écrivent des choses par eux-mêmes et en quelque sorte le font et envoient des trucs. Et puis le reste d’entre nous sommes ici en quelque sorte dans la région de Los Angeles. Donc Rick Steier et je rassemble, et parfois avec James, et écrivez des riffs. Et nous avons une tonne d’idées. Nous ne savons tout simplement pas quel est l’avenir avec le nom du groupe, autant que si nous devrons changer un peu le nom du groupe pour avancer avec de la nouvelle musique, ou si ça va s’arranger pour que nous pouvons juste être RÈGNE VIENNE officiel et publié en tant que RÈGNE VIENNE. C’est donc un problème qui n’a pas encore été résolu, à ma connaissance. Dans tous les cas, le groupe veut sortir des trucs. Nous écrivons des trucs. Tout le monde dans le groupe est en train de grignoter un peu pour sortir des trucs. Pour moi, ce serait la cerise sur le gâteau pour moi, car cela nous solidifie en tant que groupe en écrivant de nouveaux trucs. Alors, avec un peu de chance – avec un peu de chance, oui. “

St-Jean dit précédemment RockMusicStar.com que la perspective de RÈGNE VIENNE sortir de la nouvelle musique était “encore en suspens. Il y a une incertitude quant à la légalité de cette programmation en ce moment et tout étant là où il est, sans signer de nouveaux contrats ou accords avec nous libérer quelque chose sous le nom RÈGNE VIENNE», dit-il.« Bien sûr, nous pouvons appeler le groupe quelque chose d’autre et sortir tout ce que nous voulons en tant que groupe, mais je crois que nous sommes toujours en négociations avec Lenny Wolf pour signer la sortie d’un autre RÈGNE VIENNE enregistrer. Et je ne sais pas exactement où nous en sommes actuellement, car nous n’en parlons pas vraiment depuis le début du COVID. “

Il a ajouté: “Donc, la réponse courte est que nous avons des chansons, et nous voulons les sortir, et quand c’est légalement le bon moment pour le faire, nous le ferons.”

Steier a déclaré dans une interview à l’été 2020 que RÈGNE VIENNE ferait ses débuts avec du nouveau matériel au groupe “Monsters Of Rock Cruise” événement de diffusion en direct qui a eu lieu en septembre dernier. Il a ensuite décrit les nouvelles chansons du groupe comme “dans la même veine que le RÈGNE VIENNE-sabrer-ZEPPELIN ambiance.”

Dans une interview de mai 2019 avec “Parler de métal”, Kottak a été interrogé sur RÈGNE VIENNEles plans futurs de l ‘enregistrement. Il a répondu: “Meule a assez de musique – je ne plaisante pas – des riffs et des trucs pour, comme, 10 albums; c’est une machine à écrire. “

Au cours de la même conversation, Steier parlé de RÈGNE VIENNEla décision de jouer sans Lenny, en disant: “Lenny retraité. C’est quelque chose qu’il voulait faire. Il n’avait plus envie d’aller et de jouer. Alors que Dieu le bénisse, et nous lui souhaitons tout le meilleur. Mais nous avons encore du sang en nous. Alors on veut sortir. “

De retour en 2018, Kottak a admis que lui et ses camarades de groupe étaient initialement préoccupés de savoir si les gens accepteraient RÈGNE VIENNE sans pour autant Loup. «Quand nous avons lancé le message aux promoteurs et aux acheteurs, au début, ils disaient: ‘Oh ouais! RÈGNE VIENNE! ”, a rappelé le batteur à Eonmusic. “Ensuite, nous avons dû revenir en arrière quelques semaines plus tard et dire:” Désolé. Malheureusement, il n’y aura pas Lenny Wolf». Ainsi, sur la vingtaine d’offres que nous avons reçues de différents acheteurs, seules trois se sont retirées. J’ai été surpris; Je pensais que nous aurions un peu plus de contrecoup. Mais tant de groupes, en particulier de groupes de longévité, changent de membres; Regarder LIZZY MINCE, comment ils ont changé, ou nommez n’importe quel groupe qui existe depuis 25, 30 ans, et il y en a très peu qui ont tous les membres originaux. “

Après ses premiers succès dans les années 80, RÈGNE VIENNE a sorti plusieurs albums, avec Loup restant le seul membre constant du groupe. L’effort le plus récent du groupe était celui de 2013 “Outlier”.



