Kingdom Hearts ‘Simple et propre, comme chanté par Dingo le chien

Vous n’avez pas besoin d’être un fan de Kingdom Hearts pour ressentir la chair de poule dans votre bras lorsque vous entendez les premières notes contagieuses de « Simple and Clean » de Hikaru Utada. De sa première apparition dans les publicités à son utilisation continue dans la série, « Simple and Clean » est un hymne bien-aimé de Kingdom Hearts grâce à la voix magnifiquement angélique d’Utada. Mais et si Dingo, le capitaine de la cour des chevaliers royaux du roi Mickey, chantait plutôt l’air classique ?

Les tons dulcet hyucking derrière l’interprétation de Dingo de « Simple and Clean » de Hikaru Utada ne viennent pas de l’acteur officiel de Disney du personnage, mais de l’acteur et YouTuber SungWon Cho, également connu sous le nom de ProZD. La vidéo a été réalisée comme un objectif important pour le flux caritatif Twitch de Cho au profit de Stand Up To Cancer, un programme caritatif de l’industrie du divertissement dont la mission est d’aider à accélérer la recherche de nouvelles thérapies pour les patients atteints de cancer. Au cours du stream de Cho, il a aidé à amasser plus de 5 000 $.

La vidéo n’est pas seulement un extrait du refrain de la chanson classique d’Utada, mais une vidéo de près de cinq minutes où Cho dévoile son âme et même des improvisations vers la fin lorsqu’il oublie les paroles.

Pour ceux qui ne le savent pas, Cho a fait ses débuts sur Tumblr en 2012. Chaque jour, il faisait un post audio de fan dubs de personnages d’anime aux côtés de sketchs hilarants sur YouTube dans le seul but de pratiquer le doublage. Un jour, son fan dub du webcomic Lackadaisy a attiré l’attention de son auteur Tracy Butler, ce qui lui a valu d’être officiellement choisi pour incarner Mordecai Heller dans Lackadaisy: The Animated Short Film.

En plus de publier des vidéos YouTube, Cho a joué dans des dessins animés comme Aggretsuko et OK KO ! Soyons des héros et des jeux vidéo comme Yakuza: Like A Dragon et Borderlands 3, ainsi que dans l’émission policière de Crunchyroll Anime Crimes Division. « Simple and Clean » n’est pas la première chanson de Goofy créée par Cho pour une bonne cause, et j’espère que nous pourrons l’entendre sortir un autre morceau surprise dans un proche avenir.