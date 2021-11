Kingdom Two Crowns: Norse Lands ‘Premium DLC’ arrive bientôt sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Royaume Deux Couronnes est un assez bon jeu de gestion de ressources / stratégie sur Switch, et depuis sa sortie fin 2018, il a eu quelques mises à jour gratuites agréables pour garder les choses à jour. L’éditeur Raw Fury a maintenant confirmé que son premier « DLC premium » arrivera le 16 novembre, intitulé Terres nordiques. Bien que la bande-annonce ne montre pas réellement le logo Switch, il a été confirmé dans le communiqué de presse et sur les réseaux sociaux que Switch est inclus dans la mise à jour et le contenu téléchargeable.

Ce DLC (qui n’a pas encore de prix au moment de la rédaction) offrira une nouvelle campagne et beaucoup de contenu, selon le pitch officiel.

– Dirigeants nordiques : asseyez-vous sur de puissants chevaux nordiques et exercez les pouvoirs des dieux nordiques eux-mêmes. Les dirigeants influencés par les Vikings offrent aux joueurs une toute nouvelle façon d’explorer, de construire, de défendre et de conquérir les terres de glace et de neige.

– Norse Citizen Jobs : mieux illustré par le puissant Berserker, un guerrier exceptionnel, les citoyens des Terres nordiques défendront leur royaume et vainqueront la cupidité à tout prix avec un bouclier à la main.

– Tous les citoyens se défendent : conformément à la culture guerrière nordique, les citoyens des terres nordiques sont prêts à protéger le royaume contre les menaces imminentes. Qu’ils soient paysans, avant-gardistes, fermiers, archers ou bâtisseurs, ils défendront leurs terres ou iront au Valhalla en essayant !

– The Hard North : les tout nouveaux effets météorologiques feront ressentir aux joueurs à la fois la beauté et la nature implacable des terres nordiques. Et lorsque l’hiver froid s’installe, les dirigeants doivent réfléchir judicieusement à leurs stratégies de survie.

– Cupidité : Une toute nouvelle race de cupidité contre laquelle se défendre…