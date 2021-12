Kingdoms of Amalur: L’extension Re-Reckoning Fatesworn est sortie ce mois-ci

Comme tu le sais, Royaumes d’Amalur : re-compter obtient une extension, et aujourd’hui une date de sortie pour ladite extension a été annoncée.

Sorti le 14 décembre, Fatesworn verra le voyage du Fateless One se poursuivre.

Dans celui-ci, la paix est brisée par une nouvelle menace qui monte à l’extrême ouest où se trouvent les terres glacées de Mithros. Ici, Telogrus, le dieu du chaos lui-même s’est réveillé et rassemble des adeptes pour plonger le monde dans le chaos. Bien sûr, c’est à vous de déjouer les plans du dieu dans la prochaine extension.

En plus de présenter un tout nouveau scénario, un nouvel environnement, diverses nouvelles quêtes et missions, il y aura également de nouveaux donjons Chaos Realm dans tout Amalur. Vous pouvez vous attendre à un nouveau mécanisme de jeu, de nouvelles armes et armures, de nouveaux ennemis, une augmentation du niveau maximum et une nouvelle bande-son du compositeur Grant Kirkhope.

Fatesworn nécessite le jeu de base Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, et si vous n’avez pas encore joué au jeu, vous devriez l’essayer car il est plutôt bon à notre avis. L’extension vous coûtera 19,99 $/19,99 €/17,99 £, mais vous pouvez la choisir et le jeu de base via l’édition Fate pour 54,99 $/54,99 €/47,99 £.

Kingdoms of Amalur a été créé à l’origine par l’auteur à succès RA Salvatore, le créateur de Spawn Todd McFarlane et le créateur d’Elder Scrolls 4: Oblivion Ken Rolston dans le cadre de Big Huge Games et 38 Studios. Il a été initialement publié en 2012 publié par EA.

THQ Nordic a acquis la propriété intellectuelle des royaumes d’Amalur en 2018.