Kings Of Convenience partage une nouvelle chanson, ‘Fever’, tirée de son prochain album

les rois de commoditéle duo norvégien d’Eirik Glambeck Boe et Erlend Oye― a sorti “Fever”, le deuxième morceau de leur nouvel album très attendu Peace or Love, sorti via IMPERIAL Music le 18 juin.

Le groupe a amassé plus d’un milliard de streams dans le monde et l’album marque son premier album en plus d’une décennie. Le single d’aujourd’hui est une pièce intime infusée de bossa nova, avec les mélodies de guitare carillonnantes du duo magnifiquement complétées par des cordes chantantes et un piano élégant. Les paroles de la chanson témoignent de leur talent d’écrivain, utilisant la métaphore de la fièvre comme moyen d’explorer l’amour, à la fois dans ses hauts et ses bas.

« Fever » est la chanson sur Peace or Love qui a été la plus rapide à écrire, « née d’un pur et simple sursaut d’inspiration » explique Erlend. “Cependant, l’enregistrement et l’arrangement ont été, comme d’habitude, un long processus, aboutissant à l’ajout par Eirik de la fascinante fin de piano dans les derniers jours d’enregistrement de l’album en février 2020.

Kings of Convenience a également confirmé deux spectacles au Royal Festival Hall de Londres en septembre ainsi que des dates dans toute l’Europe. Les dates nord-américaines seront annoncées bientôt.

Achetez ou diffusez « Fever » de Kings of Convenience.

Tracklist Peace or Love:

1. Rumeurs

02. Sentier rocheux

03. Peignez mes cheveux

04. Ange

05. L’amour est une chose solitaire

06. Fièvre

07. Tueurs

08. Demander de l’aide

09. Pays catholique

10. Chanson à ce sujet

11. Machine à laver

Dates de la tournée Kings Of Convenience :

19 sept. – Grieghallen – Bergen, Norvège

21 sept. – Sentrum Scene – Oslo, Norvège

26 septembre – Royal Festival Hall – Londres (Matinée)

26 sept – Royal Festival Hall – Londres (Spectacle en soirée)

18 octobre – Teatro Lope de Vega – Madrid, Espagne

19 octobre – La Rambleta – Valence, Espagne

21 octobre- L’Auditori – Barcelone, Espagne

26 octobre – Teatro Metropolitan – Catane, Italie

29 octobre – Teatro Manzoni – Bologne, Italie

1 novembre – Teatro degli Arcimboldi – Milan, Italie

15 mars – TivoliVredenburg – Utrecht, Pays-Bas

17 mars – Théâtre 11- Zurich, Suisse

19 mars – Salle Pleyel – Paris, France

21 mars – Cirque Royale – Bruxelles, Belgique

22 mars – Den Atelier – Luxembourg

26 mars – Filadelfiakyrkan – Stockholm, Suède

16 mai – Coliseu do Porto – Porto, Portugal

18 mai – Colisée – Lisbonne, Portugal

7 juin – Admiralspalast – Berlin, Allemagne

14 juin – Laeiszhalle – Hambourg, Allemagne